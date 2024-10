Świetnie zaczął, a teraz takie wieści. Media huczą o zwolnieniu Michniewicza!

Michniewicz trafił do Rabatu w lipcu tego roku. Udało mu się wprowadzić nową ekipą do Afrykańskiej Ligi Mistrzów, przechodząc przez dwie rundy eliminacji. FAR Rabat wyeliminował Remo Stars FC (1:2, 2:0) oraz Al-Merrikh (2:2, 2:0). W listopadzie rusza faza grupowa, a podopieczni Michniewicza zmierzą się z Raja Casablanca, Sundowns oraz Maniema.



W lidze drużyna Michniewicza zgromadziła osiem punktów w pięciu kolejkach, co przekłada się na czwarte miejsce i punkt straty do lidera Ittihad Tanger. Więcej zastrzeżeń jest jednak do występów w Excellence Cup, w którym FAR Rabat przegrał dwa spotkania z trzech.

Łącznie w ostatnich czterech spotkaniach jego ekipa wywalczyła zaledwie dwa punkty. W związku z tym lokalne media aż huczą o możliwym zwolnieniu Michniewicza, który związał się z klubem dwuletnim kontraktem. Jego następcą miałby być Sebastien Desabre - aktualny selekcjoner DR Konga. Takie informacje w serwisie "X" (dawniej Twitter) przekazał serwis "KoraMaroc".

Michniewicz w 2022 roku prowadził reprezentację Polski. Od tego czasu pracował jeszcze w Abha Club, z którego został zwolniony po niespełna czterech miesiącach.

