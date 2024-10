Polski klub blisko historycznego awansu! Faza pucharowa Ligi Mistrzów na wyciągnięcie ręki

Zespół Re-Plast Unii Oświęcim po wygranej z niemieckim Straubing Tigers 4:1 stanął przed szansą wywalczenia historycznego awansu polskiego klubu do rozgrywek play-off Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. W ostatniej kolejce zmagań fazy ligowej podopieczni Nika Zupancicia zmierzą się z aktualnym mistrzem Czech – zespołem Ocelari. Sprawdziliśmy jakie warunki muszą spełnić mistrzowie Polski, aby zakwalifikować się do najlepszej szesnastki i zagrać w fazie pucharowej tych elitarnych rozgrywek.

Po rozegraniu pięciu kolejek zespół Unii w stawce dwudziestu czterech ekip zajmuje piętnaste miejsce mając na swoim koncie osiem punktów. Awans do fazy play-off zapewni sobie szesnaście najlepszych drużyn rywalizujących w Lidze Mistrzów. Oświęcimianie w dotychczas rozegranych meczach przegrali na wyjeździe po dogrywce 2:3 z fińskim Ilves Tampere, następnie na własnym lodowisku najpierw przegrali 1:4 z aktualnym mistrzem Niemiec – Eisbaren Berlin, a później nie sprostali najlepszej drużynie poprzedniego sezonu międzynarodowej austriackiej ligi ICE – RB Salzburg, przegrywając po dogrywce 2:3. W 4 kolejce Unia po fantastycznym finiszu pokonała na wyjeździe inny austriacki zespół EC KAC Klagenfurt 5:4, choć w trzeciej tercji rywale prowadzili już 4:1.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalny występ polskiego zespołu w Lidze Mistrzów! Faworyzowany rywal rozbity

W środę mistrzowie Polski zrobili ogromny krok do zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału, pokonując u siebie trzeci zespół sezonu zasadniczego niemieckiej ligi DEL i półfinalistę fazy play-off – Straubing Tigers. Dzięki tej wygranej Unia ma realne szanse, aby jako pierwszy polski klub zakwalifikować się do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wcześniej tej sztuki nie udało się dokonać drużynom Cracovii (łącznie grała w trzech edycjach Ligi Mistrzów), GKS-u Tychy (udział w dwóch edycjach w Champions Hockey League), JKH GKS Jastrzębie i GKS-u Katowice.

Po rozegraniu pięciu z sześciu kolejek CHL (Champions Hockey League) z grona dwudziestu czterech ekip biorących udział w tych rozgrywkach, awans do 1/8 finału zapewniło już sobie cztery zespoły: Farjestad Karlstad (14 punktów) oraz RB Salzburg, ZSC Lions Zurych i HC Lozanna, które mają na swoim koncie po 11 „oczek”. Wiadomo również, że szanse na awans do fazy play-off definitywnie straciły Dragons de Rouen, Fehervar AV19 i Sonderjyske Vojens. Zatem o pozostałe dwanaście miejsc walczy 17 drużyn, w tym Re-Plast Unia.

Mistrzowie Polski z dorobkiem ośmiu punktów aktualnie zajmują piętnaste miejsce. Taki sam dorobek punktowy mają sklasyfikowane wyżej od Unii zespoły Tappary Tampere, Straubing Tigers, Eisbaren Berlin i Pelicans Lahti. Na ostatnim "bezpiecznym" miejscu, które premiowane jest awansem, znajduje się obecnie Dynamo Pardubice, które ma na swoim koncie siedem "oczek". Poza zespołem z Czech szanse na wyprzedzenie lub zrównanie się punktami z Unią mają jeszcze obrońca tytuły Geneve-Servette HC, Sparta Praga, EC KAC Klagenfurt i Storhamar Hamar. Zajmujący 21. miejsce w tabeli Ilves Tampere ma tylko matematyczne szanse na zakwalifikowanie się do fazy play-off, ale już na pewno nie zdoła wyprzedzić Unii.

Mistrzowie Polski przed ostatnią kolejką – która zostanie rozegrana w najbliższy wtorek i środę – kwestię awansu mają w swoich rękach. Wygrana w Trzyńcu w regulaminowym czasie zapewni Unii kwalifikacje do 1/8 finału, bez względu na wyniki pozostałych spotkań. Inny wynik niż wygrana za trzy punkty sprawi, że Oświęcimianie będą musieli spoglądać na wyniki innych meczów. Niewykluczone, że Unii do awansu wystarczy obecna zdobycz punktowa, pod warunkiem, że po ostatniej kolejce zdoła ją wyprzedzić maksymalnie jeden zespół z grona tych pięciu ekip: Dynamo Pardubice, Sparta Praga, Geneve-Servette HC, EC KAC Klagenfurt i Storhamar Hamar. Jedno jest pewne – każda zdobycz punktowa mistrzów Polski w starciu na Werk Arenie z ekipą "Stalowników" będzie na wagę złota!

W sytuacji gdy dwa lub więcej zespołów będzie miało tyle samo punktów, o miejscu w tabeli będą decydowały poniższe kryteria w następującej kolejności:

1. Większa liczba zwycięstw w regulaminowym czasie gry (wygrana za 3 punkty).

2. Większa liczba zwycięstw ogółem (zwycięstwa w regulaminowym czasie gry plus wygrane w dogrywce lub rzutach karnych).

3. Lepsza różnica bramek.

4. Więcej strzelonych bramek.

5. Więcej strzelonych bramek na wyjeździe.

6. Wyższa pozycja w puli losowania Champions Hockey League (CHL).

Oto zestaw par ostatniej kolejki Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie (w nawiasie miejsce zajmowane w tabeli i liczba zdobytych punktów):

Wtorek (15 października):

Ilves Tampere (21/4) – Vaxjo Lakers (6/10) – mecz na żywo w Polsacie Sport 2

Fehervar AV19 (23/0; brak awansu) – Geneve Servette HC (18/7)

Farjestad Karlstad (1/14; awans) – Storhamar Hamar (20/5)

Skelleftea AIK (7/10) – Pinguins Bremerhaven (8/9)

Fribourg-Gotteron (5/10) – Straubing Tigers (12/8)

RB Salzburg (2/11; awans) – Sparta Praga (17/7) – mecz na żywo w Polsacie Sport Premium 5

Środa (16 października):

Ocelari Trzyniec (9/9) – Re-Plast Unia Oświęcim (15/8) – mecz na żywo w Polsacie Sport 2

Lahti Pelicans (14/8) – Rouen Dragons 22/1; brak awansu)

Tappara Tampere (11/8) – Lozanna HC (4/11; awans)

Eisbaren Berlin (13/8) – SonderjyskE Vojens (24/0; brak awansu)

Sheffield Steelers (10/9) – Dynamo Pardubice (16/7)

EC KAC Klagenfurt (19/5) – ZSC Lions Zurych (3/11; awans) – mecz na żywo w Polsacie Sport Premium 3