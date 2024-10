Niesamowite, co wyrabia Fernando Santos! Tam też mają go już dość?

Santos jeszcze kilka lat temu uchodził za wielkiego fachowca, zwłaszcza na niwie reprezentacyjnej. Prowadził m.in. Grecję na Euro 2012, a cztery lata później poprowadził rodzimą Portugalię do triumfu na Euro 2016 we Francji. Do tego dorzucił jeszcze zwycięstwo w Lidze Narodów. Teraz w tych samych rozgrywkach znalazł się na krawędzi spadku do jej najniższej dywizji...

W międzyczasie Santos zaliczył kompletnie nieudany epizod w reprezentacji Polski. W naszym kraju już na zawsze zostanie zapamiętany za kompromitującą porażkę w Mołdawii 2:3. Niedługo później w atmosferze gigantycznego niesmaku został zwolniony.

Szybko jednak znalazł kolejnego pracodawcę. Tym razem był to turecki Besiktas, ale utrzymał się na stanowisku zaledwie kilka miesięcy. I gdy wydawało się, że na rynku zarówno reprezentacyjnym, jak i klubowym jest już "spalony", zgłosił się po niego Azerbejdżan.

ZOBACZ TAKŻE: 4:0 po pierwszej połowie! Koncert piłkarskiej reprezentacji Polski

Santos skusił się lukratywnym kontraktem. Znowu były płomienne obietnice i odważne deklaracje (kopiuj-wklej z pierwszej konferencji jako selekcjoner naszej kadry). Efekt? Najgorsza seria Azerów od 2022 roku. To właśnie wtedy ostatni raz ponieśli trzy porażki z rzędu.

O ile porażka ze Szwecją 1:3 nie jest czymś zaskakującym, mimo że rok wcześniej udało się pokonać Skandynawów 3:0 w el. Euro 2024, to niepowodzenia ze Słowacją 0:2 i przede wszystkim z Estonią 1:3 pozostawiają wiele do życzenia. Zwłaszcza ten ostatni mecz, który odbył się w piątek 11 października (dzień po 70. urodzinach Portugalczyka) rozzłościł azerskich fanów. Azerbejdżan po trzech kolejkach zamyka tabelę grupy 1 dywizji C i jest na krawędzi spadku do najniższej dywizji.

Już 14 października Azerbejdżan rozegra kolejny mecz w Lidze Narodów - u siebie zmierzy się ze Słowacją. Będzie to bardzo ważne spotkanie dla Santosa, bo ewentualnie kolejna porażka może sprawić, że nie dotrwa na swoim stanowisku do końca tego roku. A wówczas dokonałby niechlubnego wyczynu - trzeciego zwolnienia w odstępie nieco ponad dwunastu miesięcy.