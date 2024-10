Jak największa rywalka Igi Świątek radzi sobie na korcie? Jest coraz bliżej!

Od kilku lat to największa rywalka Igi Świątek. Mowa o Arynie Sabalence, która w ostatnich tygodniach spisuje się na korcie bardzo dobrze i zbliża się do Polki w rankingu WTA. Różnica maleje z każdym tygodniem. Czy Iga Świątek zdoła obronić swoją pozycję?

Kim jest Aryna Sabalenka?



Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która w ostatnich latach zaliczana jest do ścisłej światowej czołówki. To także największa rywalka Igi Świątek. W końcu to właśnie ona w 2023 roku na kilka tygodni zdetronizowała Polkę i wskoczyła na pierwsze miejsce w rankingu WTA.

Pod koniec ubiegłego sezonu Iga Świątek odzyskała pozycję liderki, ale w tym roku sytuacja może się powtórzyć. Aryna Sabalenka jest coraz bliżej polskiej mistrzyni i już niedługo obejmie prowadzenie.

Wielkie zwycięstwo w US Open 2024



Dla obecnego układu sił w rankingu WTA ważne było wielkie zwycięstwo Aryny Sabalenki, które odniosła w US Open 2024. Białorusinka w turnieju w Nowym Jorku w siedmiu meczach straciła tylko jednego seta. Doszła do wielkiego finału, w którym w dwóch partiach pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę, sięgając po zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. Wcześniej Amerykanka w ćwierćfinale wyrzuciła za burtę US Open Igę Świątek, na czym później skorzystała Sabalenka.

Ostatnie wyniki Sabalenki w turniejach cyklu WTA



Po US Open Aryna Sabalenka przez kilka tygodni odpoczywała. Do rywalizacji wróciła na prestiżowy turniej China Open 2024 rangi WTA 1000 w Pekinie. Wycofała się z niego Iga Świątek, przez co straciła 1000 punktów rankingowych za ubiegłoroczne zwycięstwo. Sabalenka chciała to wykorzystać. Ostatecznie odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Czeszką Karoliną Muchową.

Obecnie Białorusinka gra w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Jeżeli go wygra, zbliży się do nieobecnej Igi Świątek już tylko na 69 punktów. Jeszcze niedawno różnica wynosiła ponad 2000. Polka znalazła się w tarapatach.

Jest coraz bliżej Igi Świątek



Każdy kolejny turniej sprawia, że Aryna Sabalenka sukcesywnie zbliża się do Igi Świątek w rankingu WTA. Polka z kolei rozstała się z trenerem i zrezygnowała już z czterech turniejów po US Open. Prawdopodobnie jej jedynym startem punktowym będą WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. To spora szansa dla Sabalenki, która jeszcze przed finałami wskoczy na pierwsze miejsce rankingu WTA.

Sabalenka będzie nową liderką rankingu WTA



Aryna Sabalenka depcze po piętach Igi Świątek. Po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan już wiemy, że 28 października obejmie pozycję liderki rankingu WTA. Stanie się tak dlatego, że właśnie wtedy z dorobku Igi Świątek odjętych zostanie 1500 punktów za zwycięstwo w zeszłorocznym WTA Finals. Z konta Sabalenki zniknie tylko 625 punktów.

To sprawia, że już na pewno 28 października Iga Świątek straci pozycję liderki. Ma szansę na jej odzyskanie, jeżeli wygra WTA Finals w Rijadzie i jednocześnie Sabalenka spisze się tam poniżej oczekiwań.

Czekają nas wielkie emocje.

