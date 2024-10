Zrobił to po meczu z Polską! Kibice są zachwyceni

Po sobotnim meczu między reprezentacjami Polski i Portugalii Bruno Fernandes opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Maxim Oyedele. Kibice są zachwyceni tym, jak gwiazdor odniósł się do młodego piłkarza.

W sobotę odbył się kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w tej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwoni na murawie PGE Narodowego stanęli naprzeciwko Portugalczyków. Podopiecznym Michała Probierza nie udało się zdobyć ani jednego punktu w starciu z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego. Cristiano Ronaldo i ekipa wygrali mecz 3:1.

Po ostatnim gwizdku w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które zachwyciło polskich kibiców. Bruno Fernandes opublikował bowiem fotografię, na której występuję z Maxim Oyedele. Piłkarze po meczu wymienili się koszulkami.

"Cieszę się, widząc, że robisz świetne rzeczy. Zasługujesz na wszystko co najlepsze, dzieciaku" - napisał piłkarz Manchesteru United.

fot. Instagram

Warto przypomnieć, że Fernandes i Oyedele przez jakiś czas występowali w jednym klubie. Polak w wieku ośmiu lat dołączył do szkółki legendarnego Manchesteru United. To z tym klubem związany był do 2024 roku. Nie doczekał się jednak na oficjalny debiut. Grał tylko w meczach towarzyskich, w których prezentował się przynajmniej solidnie. Nieco jednak zabrakło, aby dostał szansę w meczu o stawkę. Fernandes w ekipie "Czerwonych Diabłów" występuje od 2020 roku.