Jest komentarz Zbigniewa Bońka po meczu z Portugalią. Jego słowa dają nadzieję

W sobotę piłkarska reprezentacja Polski rozegrała swój kolejny mecz podczas tej edycji Ligi Narodów. Podopieczni Michała Probierz w starciu z narodową drużyną Portugalii nie byli w stanie zgarnąć ani jednego punktu. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego wygrała w stolicy Polski 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Zieliński powiedział to po porażce z Portugalią. Padły gorzkie słowa

To starcie postanowił skomentować Zbigniew Boniek. Były reprezentant Polski opublikował post w mediach społecznościowych, w którym odniósł się nie tylko do meczu z Portugalią, ale także do kolejnego spotkania Biało-Czerwonych w Lidze Narodów.

"Ambicji nie brakowało... Chorwacja to nie Portugalia, będzie lepiej" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Ambicji nie brakowało….. Chorwacja to nie Portugalia, będzie lepiej⚽️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 12, 2024

Warto przypomnieć, że podczas obecnego zgrupowania Robert Lewandowski i spółka zagrają jeszcze jeden mecz. We wtorek 15 października również na PGE Narodowym zmierzą się z Chorwatami.