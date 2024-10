Najpierw spadek w rankingu, a teraz taka decyzja Hurkacza. To już pewne

Hubert Hurkacz nie wystąpi w turnieju ATP w Bazylei. Przed rokiem Polak dotarł do finału.

To nie są dobre dni i tygodnie dla wrocławianina, który w poniedziałek spadł w rankingu ATP z ósmego na dwunaste miejsce. Wszystko przez nieobecność w turnieju w Szanghaju, przez co stracił aż 1000 punktów.

We wtorek dowiedzieliśmy się, że Hurkacz nie wystąpi w turnieju w Bazylei. W zeszłym roku Polak dotarł aż do finału, w którym lepszy okazał się Felix Auger-Aliassime. To oznacza, że Polak nie obroni wywalczonych 330 punktów.

27-latek przez dłuższy czas zmagał się z kontuzją, która wykluczyła go z udziału m.in. na igrzyskach olimpijskich. Po powrocie nie może dojść do optymalnej formy.