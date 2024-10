Mateusz Polski i raper KaeN w jednym ringu na gali Estimet Rocky Boxing Night 20

To już kolejna w karierze walka wieczoru Mateusza Polskiego. Posiadacz frankofońskiego pasa WBC w wadze półśredniej tym razem wróci w starciu rankingowym. Rywalem Polskiego 26 października w Żukowie będzie Mohamed Aliseni.

ZOBACZ TAKŻE: TOP 10 Polaków w historii UFC. Kto zajął pierwsze miejsce?



Po pięknej rewanżowej walce, zasłużonym zwycięstwie z Janem Lodzikiem i zdobyciu pas WBC Mateusz Polski, wróci rywalizacją z twardym pięściarzem z Tanzanii.



- Aliseni to zawodnik bardziej doświadczony od Mateusza. - opisuje promotor Krystian Każyszka. - W marcu ubiegłego roku Tanzańczyk zaskoczył kibiców w Wielkiej Brytanii. Aliseni mocno zagroził niepokonanemu Bradleyowi Towsendowi i przegrał z Brytyjczykiem ledwie jednym punktem. To zapowiada duże emocje, bo pięściarz z Tanzanii to twardy rywal. Idealny na Wrota Kaszub czyli Żukowo. Pani burmistrz Mariola Zmudzińska objęła honorowy patronat nad Estimet Rocky Boxing Night 20. Cieszę się, że tam wracamy - zakończył właściciel grupy Rocky Boxing Promotion.



To nie pierwsza walka Polskiego z Tanzańczykiem. W 2021 roku w Karlinie Polak już w pierwszej rundzie zdemolował Adama Ngange. Tym razem jednak poprzeczka wisi znacznie wyżej. Walkę zakontraktowano na 8 rund. Na Estimet Rocky Boxing Night 20 zobaczymy też posiadacza frankofońskiego pasa WBC w wadze półciężkiej Kajetana Kalinowskiego. Jego rywalem 26 października będzie utytułowany kickbokser i pięściarz Rafał Dudek. Ten pojedynek, jest dowodem na prężną współpracę promotorów Krystiana Każyszki wystawiającego w Żukowie Kalinowskiego i Tomasza Babilońskiego, reprezentującego Dudka. Z uwagi na widowiskowy boks z obu stron promotorzy i kibice spodziewają się mocnej i efektownej walki, którą zaplanowano na 8 rund.



Żukowo to także miejsce, w którym powróci nowy Mistrz Polski w wadze superlekkiej Dominik Harwankowski. Niepokonany Polak, na dystansie 8 rund zmierzy się z też niezwyciężonym Idrisą Makoranim z Tanzanii. Wcześniej kibice zobaczą też stojącą u progu walki o Mistrzostwo Europy Angelikę Krysztoforską, której rywalką będzie Halima Vunjabei.



26 października w Żukowie po raz kolejny do Polski wróci znany z walk z m.in.: Albertem Sosnowskim i Arturem Bizonem Bizewskim Andras Csomor. Węgra spróbuje znokautować Dawid Turzeniecki. Na Estimet Rocky Boxing Night 20 drugą w karierze walkę zawodową stoczy Filip Wąchała, który skrzyżuje rękawice Jevhenem Turovskyim. Kartę walk otworzy starcie Łukasza Puczyńskiego z Dawidem Kotlewskim w wadze Brider.



Muzycznym akcentem gali, będzie występ rapera KaeNa. Transmisja gali Estimet Rocky Boxing Night na sportowych antenach Polsatu

Informacja prasowa