Asfaltowe wyzwanie w trzech krajach! Polacy są gotowi

Rozgrywany w czwartkowy poranek odcinek testowy poprzedził start Rajdu Europy Centralnej, przedostatniej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata. Cykl po siedmiu szutrowych rajdach wraca na nawierzchnię asfaltową. Na starcie zawodów rozgrywanych łącznie w trzech krajach pojawią się Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, dla których będzie to szósty z siedmiu startów w ramach WRC2 i WRC2 Challenger.

Rajd Europy Centralnej został rozegrany po raz pierwszy w ubiegłym roku. To wyjątkowa na skalę światową impreza, która łączy starania trzech krajów, tworząc niezwykłe, motorsportowe widowisko. Pierwszy etap rozgrywany jest w Czechach, drugi i trzeci na terenach Austrii oraz Niemiec. Reprezentanci ORLEN Rally Team mają dobre wspomnienia z poprzedniej edycji. Kajetanowicz i Szczepaniak ukończyli ją na podium w swojej kategorii.



– Jesteśmy po zapoznaniu z trasą i po odcinku testowym Rajdu Europy Centralnej, przedostatniej rundy mistrzostw świata. To będzie, co już teraz wiemy, bardzo trudny rajd. Jeszcze nie zaczęliśmy rywalizacji, a mimo to mamy za sobą sporo intensywnej pracy – od tygodnia każdą noc śpimy gdzie indziej, a przez kolejne dni nadal będziemy się tak przemieszczać. Pokonujemy duże dystanse pomiędzy poszczególnymi krajami, ponieważ rajd wytyczony jest po drogach Czech, Niemiec i Austrii. Odcinki specjalne są bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o nawierzchnię. W piątek czeka nas zmienna przyczepność, dużo pułapek z błotem. Mogą pojawić się przymrozki i mgła, więc spodziewam się, że będzie bardzo ślisko. Odcinki w Austrii i Niemczech są rytmiczne, ale też bardzo wąskie, jest dużo słupków na cięciach, które mogą się przemieszczać, jeśli zahaczą o nie zawodnicy. Przed nami bardzo wymagający rajd i kondycyjnie, i jeśli chodzi o wyczucie samochodu na asfaltowej nawierzchni, na której nie ścigałem się od jedenastu miesięcy. Natomiast czuję się w aucie coraz lepiej, więc jesteśmy pozytywnie nastawieni. Za chwilę startujemy – mówi Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

