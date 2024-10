Betclic 1 Liga wraca po przerwie na mecze reprezentacji. Od piątku do poniedziałku kibice obejrzą dziewięć spotkań na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Znicz Pruszków podejmie Wisłę Płock. To będzie wyjątkowy mecz dla szkoleniowca "Nafciarzy" Mariusza Misiury. Poprzednie trzy sezony spędził on w Zniczu, który wprowadził z II do I Ligi. Latem postanowił natomiast odejść do Wisły. Teraz wróci na stadion do Pruszkowa, aby zmierzyć się ze swoim dawnym klubem.

Płocczanie świetnie sobie radzą pod wodzą Misiury. Wygrali osiem meczów, zremisowali trzy i przegrali tylko jeden. Liczą się w walce o awans do Ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:35.