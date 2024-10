Chociaż nadchodzącym mecz będzie starciem 13. kolejki włoskiej ligi siatkarek, to do tej pory zawodniczki na Półwyspie Apenińskim rozegrały maksymalnie trzy ligowe spotkanie. Jak można było się spodziewać, klub Joanny Wołosz bardzo dobrze prezentuje się na krajowym podwórku. Ekipa Prosecco DOC Imoco Volley do tej pory bez większych problemów sięgnęła po trzy triumfy.

Zawodniczki Perugii nie mogą się pochwalić tak dobrymi wynikami. Po dwóch meczach mają bowiem na swoim koncie zaledwie jeden punkt. Nic nie wskazuje również na to, by w zbliżającym się spotkaniu miały po raz pierwszy w tym sezonie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bartoccini Mc Restauri Perugia - Prosecco DOC Imoco Volley na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.