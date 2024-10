Koniec fatalnej serii Legii! Warszawiacy triumfowali w Gdańsku

Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Lechię Gdańsk w meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bramki zdobywali Ryoya Morishita oraz Kacper Chodyna. Dla piłkarzy Goncalo Feio była to pierwsza ligowa wygrana od początku września.

Legia do meczu z Lechią przystępowała po serii 4 ligowych meczów bez wygranej. Gdańszczanie zaś w ostatnim czasie zanotowali dwie porażki i remis w PKO BP Ekstraklasie, a także sensacyjnie odpadli z Pucharu Polski, przegrywając z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

ZOBACZ TAKŻE: Nicola Zalewski trafi do słynnego klubu? Pojawiło się zainteresowanie

Od początku zarysowała się lekka przewaga przyjezdnych. Kilka dobrych okazji nie przyniosło jednak trafienia. Lechia zaatakowała w końcówce pierwszej połowy, ale strzał Bogdana Wjunnyka wybronił Gabriel Kobylak.

Na gola czekaliśmy do 58. minuty. Wtedy to, po składnej akcji Legii, piłkę do bramki skierował Ryoya Morishita. Nie minęło 5 minut i mieliśmy 2:0. Na listę strzelców wpisał się Kacper Chodyna. Drużyna z Warszawy szybko stworzyła sobie kolejne sytuacje, jednak w każdym przypadku brakowało dokładności.

Lechia momentami wyglądała na zespół bezradny, a Legia mogła w końcówce nieco się cofnąć i liczyć na kontry. Mimo kilku okazji więcej bramek nie oglądaliśmy. Stołeczny klub wygrał pierwsze ligowe spotkanie od 1 września. Lechia z siódmą porażką w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy.

Gdańszczanie w kolejnej kolejce zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice. Legia w czwartek zmierzy się w Lidze Konferencji z serbskim TSC, a w niedzielę podejmie GKS Katowice.

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 0:2 (0:0)

Bramki: Morishita 58, Chodyna 63

Lechia Gdańsk: Szymon Weirauch - Dominik Piła, Bujar Pllana (76. Tomasz Neugebauer), Elias Olsson, Conrado - Kacper Sezonienko (59. Camilo Mena), Iwan Żelizko, Rifet Kapic, Anton Carenko (69. Serhij Bułeca), Maksym Chłań (76. Karl Wendt) - Bohdan Wjunnyk (76. Tomasz Wójtowicz).

Legia Warszawa: Gabriel Kobylak - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre (83. Patryk Kun) - Kacper Chodyna, Bartosz Kapustka (75. Claude Goncalves), Maxi Oyedele (46. Rafał Augustyniak) - Marc Gual (75. Migouel Alfarela), Wojciech Urbański (54. Luquinhas), Ryoya Morishita.

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Bujar Pllana. Legia Warszawa: Wojciech Urbański, Ryoya Morishita.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom).

Widzów: 25 000.

IM, Polsat Sport