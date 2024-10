O polskiej olimpijce słuch zaginął. Nagle nadała szokujący komunikat. Koniec kariery

Baćmaga przyszła na świat w 1995 roku. Podczas kariery juniorskiej zdobywała liczne medale w różnych kategoriach wiekowych. Jej pierwszy duży sukces seniorski to natomiast zwycięstwo w mistrzostwach Polski w 2015 roku w sztafecie 4x400 metrów.

ZOBACZ TAKŻE: Armand Duplantis zaręczył się! Jego narzeczona jest modelką



W 2021 roku Baćmaga poleciała na igrzyska olimpijskie do Tokio. Pełniła rolę rezerwowej w sztafecie na swoim koronnym dystansie. Ostatecznie nie pojawiła się jednak na bieżni, ponieważ wszystkie zawodniczki pierwszego wyboru były zdrowe i w formie. Na jej szyi nie zawisł więc srebrny medal.

Do Paryża sportsmenka już nie pojechała. Co więcej - na początku bieżącego roku słuch o niej zupełnie zaginął. Nie startowała w zawodach, nie udzielała się w mediach społecznościowych. Kibice zastanawiali się, co dzieje się z kobietą.

Nagle Baćmaga postanowiła przerwać milczenie. Nadała sensacyjny komunikat, w którym poinformowała, że w wieku 29 lat... kończy karierę!

"Długo uciekałam od tego, by coś tu napisać, ale pytacie mnie, co się ze mną dzieje i czuję, że garstce fanów należy się ode mnie parę słów. Choć rana wciąż piecze jak smagana buchającym ogniem. Co dalej ze sportem? Wiele razy upadałam, ale tym razem jest wyjątkowo ciężko się podnieść. Sport będzie w moim życiu, ale nie w takiej formie jak do tej pory" - napisała Baćmaga.

Wpis zebrał dziesiątki komentarzy. Kibice przekazali zawodniczce wyrazy wsparcia i pogratulowali sukcesów w zakończonej już karierze.