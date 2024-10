Polski Komitet Olimpijski z nowym Sponsorem.

„Wesoła Pani”, nowy Sponsor PKOl, to sieć sklepów specjalizujących się w sprzedaży mrożonych produktów mącznych oraz mięsnych, które są przygotowywane na oczach klientów i następnie głęboko mrożone według specjalnej technologii, która pozwala zachować świeżość i smak tych produktów.



Firma stawia na wysoką jakość swoich wyrobów, współpracując tylko z polskimi dostawcami. Główny cel firmy jest taki, żeby pokazać, iż wyroby mrożone mogą być dobre oraz wytwarzane z naturalnych składników bez dodatków i konserwantów.



- Dzisiaj jesteśmy świadkami podpisania nowej umowy sponsoringowej. I bardzo się cieszę, że firma, która tak prężnie się rozwija, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, będzie naszym Sponsorem, Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mam nadzieję, że współpraca, która dzisiaj się zaczyna, będzie się dobrze układała, a korzyści będą obopólne. Ta współpraca będzie wielopłaszczyznowa. Mam nadzieję, że jest to początek dobrych informacji przekazywanych Państwu i początek podpisywania umów z naszymi nowymi sponsorami - powiedział, ogłaszając współpracę, prezes PKOl – Radosław Piesiewicz.



Firma rozwija się dynamicznie w Polsce, Holandii, na Łotwie, gdzie w ciągu trzech lat otworzyła 127 franczyzowych sklepów oraz trzy własne placówki. Aktualnie planuje ekspansję do 500 sklepów w Polsce, a także rozwój na rynkach międzynarodowych, w tym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach europejskich. Firma zamierza również rozwijać infrastrukturę produkcyjną.



- Sam pomysł na ten biznes powstał jeszcze z początkiem 2019 roku, ale ze względu na pandemię finalnie przenieśliśmy otwarcie na 2021 rok. Założyliśmy firmę w 2021 roku w Polsce i zaczęliśmy rozwój naszych sklepów. Stawiamy na jakość produktów i robimy je ze składników najwyższej jakości. Liczymy, że to będzie udana współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim, która pozwoli na dalszą ekspansję. Chcemy, aby nasi klienci byli zadowoleni, że nie spędzają dużo czasu na gotowaniu. My dajemy im szanse na przygotowanie dobrego posiłku w 10-15 minut - powiedział Władysław Azowski, Prezes firmy.



Ambasadorką marki została zapaśniczka, olimpijka z Paryża Anhelina Łysak.



- Nie będę ukrywać, że doskonale znam markę i już więcej niż rok korzystamy z produktów. I kiedy usłyszałam propozycję zastania ich ambasadorem, bardzo mnie to ucieszyło. Nie oszukujmy się - nas sportowców bardzo często nie ma długo w domu. I jak wracamy ze zgrupowań, to chcemy zjeść dobry domowy obiad. Dla mnie bardzo ważne jest zdrowe odżywanie i bardzo mnie cieszy, że ta marka to smaczne, ale też właśnie zdrowe i jakościowe produkty. Będziemy z mężem korzystać z nich jeszcze częściej - powiedziała Anhelina Łysak

Informacja prasowa