"Rozkopane pole budowy". Mocne słowa o reprezentacji po meczach w Warszawie

Za nami kolejne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. Podopieczni Michała Probierza podczas październikowego zgrupowania rozegrali dwa spotkania na PGE Narodowy. Na początku przegrali z narodową drużyną Portugalii (1:3), natomiast później Biało-Czerwoni zremisowali z Chorwatami (3:3).

Ostatnie występy polskiej kadry zostały przeanalizowane w piątkowym odcinku Polsat Futbol Cast. Na temat obecnej sytuacji reprezentacji wypowiedział się Roman Kołtoń.

- Bez stabilizacji będzie bardzo trudno iść w odmładzanie tej drużyny, a już na pewno w wyniki. Wynikowo się trochę załamaliśmy. Jak popatrzymy na całokształt pracy Michała - to już jest jak na ostatnie lata stosunkowo długa kadencja. Wiem, co mówię. Niestety tak jest. Doceniając to, co Michał zrobił, czyli awans na finały Euro, to od momentu spotkania z Holandią, to z ostatnich siedmiu spotkań tylko jedno wygrał. To jest problem - powiedział dziennikarz.

Kołtoń odniósł się również do gry Biało-Czerwonych w defensywie.

- Od czego zaczyna się budowa drużyny? Od defensywy. Tutaj mamy rozkopane pole budowy. Do końca nie wiemy, kto ma być pierwszym bramkarzem i jak ma wyglądać układ - podsumował ekspert.