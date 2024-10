Selekcjoner polskiej reprezentacji podjął decyzję! Znamy szeroką kadrę

Niedługo rozpocznie się zgrupowanie polskiej reprezentacji koszykarskiej. Podopieczni Milicicia przed końcem 2024 roku rozegrają jeszcze dwa oficjalne mecze. Biało-Czerwoni dwukrotnie zmierzą się z narodową drużyną Estonii - najpierw 21 listopada we Włocławku, a następnie 24 listopada na wyjeździe. Warto przypomnieć, że to spotkania w kwalifikacjach do EuroBasketu.

W sobotę 19 października na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Koszykówki opublikowany został szeroki skład wybrany przez selekcjonera Polaków na zbliżające się mecze. Szkoleniowiec podał listę 31 zawodników.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

Aleksander Balcerowski, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Adrian Bogucki, WKS Śląsk Wrocław

Aleksander Dziewa, King Szczecin

Łukasz Frąckiewicz, Tauron GTK Gliwice

Jakub Garbacz, AMW Arka Gdynia

Tomasz Gielo, Surne Bilbao Basket (Hiszpania)

Daniel Gołębiowski, WKS Śląsk Wrocław

Geoffrey Groselle, Trefl Sopot

Dominik Grudziński, Legia Warszawa

Grzegorz Kamiński, AMW Arka Gdynia

Łukasz Kolenda, AMW Arka Gdynia

Michał Kolenda, Legia Warszawa

Błażej Kulikowski, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Mazurczak, King Szczecin

Michał Michalak, Anwil Włocławek

Jakub Musiał, Energa Icon Sea Czarni Słupsk

Jakub Nizioł, La Rochelle (Francja)

Dominik Olejniczak, Saint-Quentin (Francja)

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Andrzej Pluta, Legia Warszawa

Mateusz Ponitka, Bahcesehir College Stambuł (Turcja)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

AJ Slaughter, Casademont Saragossa (Hiszpania)

Michał Sokołowski, Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Włochy)

Mateusz Szlachetka, Dziki Warszawa

Jakub Urbaniak, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Dominik Wilczek, Arriva Polski Cukier Toruń

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, King Szczecin

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Polacy mają już zapewniony udział w najbliższym EuroBaskecie jako współorganizator - faza grupowa zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 roku w Hali Spodek w Katowicach.