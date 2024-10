Sport w przestrzeni kosmicznej? Czego to ludzie nie wymyślą!

Alan Shepard. Prekursor sportu w przestrzeni kosmicznej



Amerykański astronauta Alan Shepard na zawsze zapisał się w historii podbojów kosmosu. To on jako pierwszy uprawiał sport w przestrzeni kosmicznej. Miało to miejsce 6 lutego 1971 roku, podczas misji Apollo 14, która jako trzecia stanęła na powierzchni księżyca.

Skonstruował prowizoryczny kij do golfa i uderzył w piłeczkę, stając się prekursorem kosmicznego golfa. Moment ten przeszedł do historii i dał początek kolejnym łamanym barierom związanym ze sportem w przestrzeni kosmicznej.

Jak doszło do tej historycznej chwili?



Oczywiście wszystko było uzgodnione i nie była to samowolna decyzja Alana Sheparda. Szefem misji był Dek Slayton. W konsultacji z nim Shepard ustalił, że po skutecznym pobraniu próbek i wypełnieniu swoich zadań na księżycu spróbuje uderzyć piłeczkę.

Kij powstał z główki kija golfowego oraz metalowej rurki do pobierania próbek z powierzchni księżyca. Do tego Alan Shepard zabrał ze sobą dwie piłki. Chęć gry w golfa mogła skończyć się niepowodzeniem, bowiem pierwsza ze wspomnianych piłeczek wpadła głęboko w pył. Druga na szczęście trafiła na stabilny grunt. Amerykanin posłał ją na około 15 metrów. Do dziś obie piłeczki znajdują się na księżycu, a improwizowany kij trafił do muzeum NASA.

Te dyscypliny sportu również uprawiano w kosmosie



Drugim kosmicznym golfistą został Michaił Tiurin z Rosji. W 2006 roku był członkiem misji kosmicznej. Podczas jednego ze spacerów po wykonanych zadaniach uderzył piłeczkę golfową, która trafiła w otwartą przestrzeń kosmiczną. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc Michaela Lopeza-Alegrii z Hiszpanii. To on trzymał Rosjanina za nogi podczas próby.

Na golfie się nie skończyło. W przestrzeni kosmicznej uprawiano również inne dyscypliny sportu. Były maratony, które przebiegnięto na bieżni. Dokonali tego Sunity Williams ze Stanów Zjednoczonych oraz Brytyjczyk Tim Peake.

Podczas swojej obecności na stacji ISS zdecydowali się na przebiegnięcie dystansu maratonu na bieżni. Co ciekawe, oboje zapisali się na zawody odbywające się na ziemi. Williams była uczestniczką zmagań w Bostonie i wyczynu dokonała w 2007 roku. Tim Peake zapisał się na zawody w Londynie i maratoński bieg zanotował w 2016 roku.

W przestrzeni kosmicznej grano również w tenisa. Pojedynek deblowy miał miejsce w sierpniu 2018 roku. W jednym z modułów stacji kosmicznej ISS rozciągnięto siatkę i rozegrano mecz z użyciem rakiet. W pojedynku udział wzięli Andrew „Drew Feustel, Serena Aunon-Chancellor, Ricky Arnold i Alexander Gerst, czym na zawsze zapisali się w historii badań kosmicznych.

Polsat Sport