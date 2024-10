Świątek ogłasza, tymczasem Sabalenka... Takie przygotowania, a wielkie mecze coraz bliżej

Trwają przygotowania najlepszych tenisistek do kończącego sezonu WTA Finals. Aryna Sabalenka wybrała wariant spokojniejszy, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Podczas gdy Świątek dopiero niedawno wróciła do publikowania treści w mediach społecznościowych, to Sabalenka od dłuższego czasu jest w tej kwestii bardzo aktywna. Fani dobrze pamiętają jej wzmożoną aktywność po triumfie w US Open.

Do WTA Finals coraz mniej czasu, więc przyszła liderka światowego rankingu (stanie się tak 28 października) postawiła na... odpoczynek. Wraz ze swoim partnerem wybrała m.in. spędzanie czasu na plaży.

/fot. Instagram

/fot. Instagram

Turniej WTA Finals rozpocznie się 2 listopada, a zakończy tydzień później. Prócz Świątek i Sabalenki wystąpią w nim Coco Gauff, Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Qinwen Zheng oraz Barbora Krejcikova.



Polska tenisistka ogłosiła niedawno, że jej nowym trenerem został Wim Fissette.

