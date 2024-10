Marczyk i Gospodarczyk na podium Rajdu Europy Centralnej w klasie WRC 2

Marczyk i Gospodarczyk od samego początku Rajdu Europy Centralnej pokazywali, że są znakomicie przygotowani do rywalizacji w mistrzostwach świata. Jeszcze w czwartek załoga ORLEN Team najpierw wygrała odcinek testowy a następnie pierwszy odcinek specjalny rajdu w klasie WRC 2, zostając pierwszymi liderami.

W trakcie 17 rozegranych odcinków specjalnych Miko i Szymon aż 13-krotnie plasowali się w najlepszej piątce klasy WRC 2, 6-krotnie wbijając się na podium. To potwierdza niezwykle równą, ale też szybką i skuteczną jazdę po odcinkach specjalnych Rajdu Europy Centralnej w ich wykonaniu. Szczególnie w piątek i sobotę tempo Marczyka i Gospodarczyka imponowało. W trakcie niedzielnego etapu załoga ORLEN Team jechała strategicznie, pilnując jednocześnie bardzo dobrej pozycji w rajdzie i kontrolując sytuację.

Ostatecznie po kapitalnej wewnątrzpolskiej rywalizacji będącej jedną z ozdób rajdu, Marczyk i Gospodarczyk ukończyli Rajd Europy Centralnej na 3. miejscu w klasie WRC 2, będąc również najlepszymi z Polaków. Jak podkreślają sami zawodnicy, to ich życiowy wynik w mistrzostwach świata. Warto zaznaczyć, że Miko i Szymon zakończyli rajd na bardzo wysokim 9. miejscu w klasyfikacji generalnej rajdu, co jest wyrównaniem ich najlepszego wyniku w WRC.

- Trzecie miejsce w klasyfikacji WRC 2 to dla naszej załogi życiowy wynik. Nic więc dziwnego w tym, że na mecie Rajdu Europy Centralnej jesteśmy w tak wyśmienitych nastrojach. Mamy za sobą bardzo trudny i wymagający sezon Rajdowych Mistrzostw Europy, natomiast w Czechach, Niemczech i Austrii byliśmy w stanie jechać dobrym, równym tempem – podkreślił Miko Marczyk.

- Przede wszystkim sobota była bardzo mocnym dniem w naszym wykonaniu. Rywalizowaliśmy w bardzo zmiennych warunkach. Mgła, słońce, błoto, raz sucho, raz mokro. Właśnie w takich okolicznościach przyrody walczyliśmy z najlepszymi załogami na świecie i daliśmy w tej walce radę. Najpierw trzecie miejsce w mistrzostwach Europy, a teraz podium w mistrzostwach świata. Myślę, że to piękna klamra spinająca nasz sezon 2024 – podsumował trzeci kierowca Rajdu Europy Centralnej w klasie WRC 2.

- To był bardzo trudny rajd, natomiast to są Rajdowe Mistrzostwa Świata, więc tutaj skala wyzwania zawsze jest ogromna. Mieliśmy w trakcie rywalizacji kilka sytuacji awaryjnych, ale ze wszystkich wyszliśmy obronną ręką i jesteśmy na podium. Na ten wynik złożyło się kilka aspektów. Między innymi to, że wystartowaliśmy w tym rajdzie bez presji, na dużym luzie i to na pewno pomogło – mówił Szymon Gospodarczyk.

Informacja Prasowa