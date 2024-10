PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Zabrzanie w trakcie przerwy dla reprezentacji zagrali na wyjeździe z FC Koeln w meczu, w którym z kibicami Kolonii pożegnał się Lukas Podolski. Gwiazdor Górnika w Kolonii rozpoczął swoją karierę, w trakcie której został mistrzem świata w 2014.

„Trochę inny był ten pierwszy tydzień przerwy z uwagi na mecz w Kolonii. Od poniedziałku zaczęliśmy normalną, konkretną robotę przed Stalą. Znamy jej doświadczonych zawodników, grających już tam dość długo. Po przyjściu trenera Janusza Niedźwiedzia nowa miotła pomogła. Widać postęp, zobaczymy, jak długo to będzie trwało. Oni byli w bardzo trudnej sytuacji, a kiedy w trzech meczach zdobywasz siedem punktów – rośniesz, jak na drożdżach. My się znajdujemy w takiej delikatnej strefie tabeli (12. miejsce) i chcemy po prostu w niedzielę wygrać. Nam się zawsze trudno grało ze Stalą i tak będzie w niedzielę. Obym się mylił. Stal jest w dobrym momencie, potrafi grać z dużym spokojem, ma niebezpiecznego strzelca Ilję Szkurina” – dodał.

Przyznał, że taki mecz, jak ten w Kolonii, z 50 tysiącami kibiców na trybunach i gwiazdami futbolu na boisku (w Górniku zagrał m.in. bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer), powinien być bodźcem dla młodych graczy Górnika.

„Nie rozmawiałem z nimi o tym. Jeśli nie to jest bodźcem, to co? Komplet na trybunach, wczuwam się, że mam 19 lat i mówię sobie - do roboty. Tak powinno na nich zadziałać. Poprzez pracę można wykorzystać talent i naprawdę zajść daleko. Stawka jest bardzo wyrównana i o wskoczeniu na wyższy poziom decydują detale. Potem się koncentrujesz na tym by się na nim utrzymać” – wyjaśnił Urban, któremu w Kolonii „pomagali” Joachim Loew (selekcjoner mistrzowskiej niemieckiej drużyny z 2014 i jego ówczesny asystent, a obecnie trener Barcelony, Hansi Flick.

Zdaniem szkoleniowca zabrzan jego zespołowi brakuje skutecznego środkowego napastnika.

„Takiej dziewiątki, która strzela bramki, i nie chodzi o to, by któryś z naszych napastników się obrażał. My ich musimy zbudować. Kiedy się otwiera wynik, gra się zupełnie inaczej. Wśród dziesięciu zawodników, którzy latem przyszli do nas, jest wielu, mogących zrobić postęp. Stać nas na więcej” – podsumował.

Górnik w Kolonii wygrał 5:3, a jednego z goli zdobył 23-letni obrońca Kryspin Szcześniak.

„Cieszę się, że mogłem brać udział w takim wydarzeniu i że udało mi się tam strzelić bramkę. To było niesamowite przeżycie, ta cała otoczka. Tylko pozazdrościć Lukasowi super kariery” – stwierdził.

Napastnik Górnika Luka Zahovic przyznał, że zespół powinien mieć więcej punktów, biorąc pod uwagę przebieg rozegranych spotkań.

„Mamy dobry zespół, jakość, mocną ławkę. To widać po tym, co dają zmiany podczas meczów. Nie pokazaliśmy jeszcze wszystkiego na boisku. Mieliśmy dobre momenty, ale nigdy nie w całym spotkaniu. Jeśli to poprawimy, będzie dobrze” – stwierdził.

IM, PAP