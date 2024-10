Niechlubny rekord Polaka z księgi Guinnessa został pokonany! Już jest podpisany innym nazwiskiem

W 13. sekundzie meczu pomiędzy Stoke a Southampton piłka uderzona przez bramkarza Stoke, Asmira Bregovicia, przeleciała 91,9 metra i wpadła do bramki, na której straży stał Artur Boruc. Kim jest nowy rekordzista Guinnessa w kategorii gola strzelonego z najdalszej odległości?

13 sekund do rekordu Guinessa



Spotkanie w 2013 roku rozpoczęli zawodnicy Southampton, ale po chwili inicjatywę przejęło Stoke. Jeden z nich zagrał do bramkarza, który niewiele myśląc, skierował piłkę do bramki przeciwnika.

Golkiper Stoke City został wpisany do księgi rekordów Guinessa. Wspomniany strzał okazał się golem strzelonym z najdalszej odległości w historii futbolu. Artur Boruc również pojawił się na jej kartach - jako bramkarz, który tego strzału nie obronił.

Tom King, nowy król



Bregović trzymał tytuł przez 7 lat, aż do momentu, gdy na boisku spotkały się Newport County i Cheltenham Town. Niechlubny rekord Boruca „pokonał” natomiast Joshua Griffiths.

Bramkarz Newport Tom King zdobył gola, wybijając piłkę z pola bramkowego na odległość 96,01 metra! King dołączył do ekipy Newport County w 2019 roku, wtedy też został powołany do reprezentacji Walii.

Jego drużyna zajęła 2. miejsce w tabeli League Two po tym, jak poprzedni sezon 2019/20 został odwołany.

Drużyna Newport County może się pochwalić nie tylko rekordem Guinessa - pokonała również giganta Premier League, Leicester City w pucharze Anglii w styczniu 2019 roku. Wcześniej w tym samym sezonie uległ im również Walford, grający w wyższej lidze.

„Jestem oczywiście absolutnie zachwycony. To jest coś, co zdarza się raz w życiu. Nie zrobiłem tego celowo, ale jestem szczęśliwy. Będę musiał wysłać Bregoviciowi wiadomość z wyrazami współczucia, że odebrałem mu rekord gola z najdłuższej odległości. Nigdy nawet nie marzyłem o tym, że znajdę się w książkach. Jeśli dostanę taką na święta w tym roku, to może faktycznie ją przeczytam. [...] Chcę pokazywać ten wynik moim wnukom” – tak skomentował swój wyczyn bramkarz Newport.

King karierę piłkarską rozpoczął w barwach zespołu Manchester 62 z Gibraltaru, potem przeniósł się do Portsmouth. Grał także w Millwall. Z Newport był związany w latach 2019/21. Aktualnie stoi na bramce w klubie Wolverhampton Wanderers.

Futbolowe rekordy Guinessa



Rogerio Ceni. Bramkarz, który minął się z powołaniem



Gdy w 2015 roku przeszedł na sportową emeryturę, Rogerio Ceni na swoim koncie miał 131 goli zdobytych z pozycji bramkarza!

Bramkostrzelny Messi



91 goli w 69 meczach w barwach Barcelony i w składzie reprezentacji Argentyny uczyniły z Messiego rekordzistę pod kątem liczby bramek zdobytych w ciągu jednego roku.

„Wciąż nie potrafię wyjaśnić, jak to się stało”



Mecz pomiędzy Bayernem Monachium VfL Wolfsburg przeszedł do historii piłki nożnej. Robert Lewandowski w ciągu niespełna dziewięciu minut ustanowił cztery rekordy Guinessa:

· najszybszy hat-trick (3:22),

· najszybsze cztery gole (5:42),

· najszybsze pięć goli (8:59),

· najwięcej bramek zdobytych przez zmiennika w jednym meczu Bundesligi.

