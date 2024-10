Świetny Semeniuk i cenne zwycięstwo! Perugia wciąż niepokonana w SuperLedze

Sir Susa Vim Perugia rozpoczęła sezon od triumfu w turnieju o Superpuchar Włoch. W rozgrywkach SuperLega nie zaznała jeszcze porażki, notując trzy zwycięstwa. Pokonała kolejno drużyny Rana Werona 3:0 (MVP Kamil Semeniuk), Sonepar Padova 3:2 oraz Valsa Group Modena 3:0. W starciu z Cisterna Volley również byli faworytami.

Mimo to, mecz rozpoczął się wybitnie nie po myśli gospodarzy. Od stanu 3:4 stracili pięć punktów z rzędu i to ustawiło całą tę partię. Perugia grała słabo, nie potrafiła skończyć ataku, za to rywale zdobywali punkty seriami. W końcówce zespół Kamila Semeniuka nieco podgonił, ale różnica punktowa była już zbyt duża. Goście pewnie i zasłużenie wygrali pierwszego seta.

Drugi wyglądał już zdecydowanie inaczej. To Perugia od samego początku przejęła inicjatywę, budując kilkupunktową przewagę. Tym razem to gospodarze nie popełniali błędów, a co więcej - dobrze funkcjonowali na bloku. Siatkarze Cisterny nie mieli argumentów, by przeciwstawić się zawodnikom Angelo Lorenzettiego. Po godzinie gry było 1:1 w setach.

W trzecim secie Perugia kontynuowała swoją dobrą passę. Świetnie radził sobie Kamil Semeniuk, który wraz z Wassimem Ben Tarą brał na swoje barki ciężar gry całego zespołu. Kilka małych serii zapewniło gospodarzom przewagę - jak się okazało - nie do odrobienia. Nawet bardzo dobrze dysponowany Théo Faure z Cisterny nie był w stanie pociągnąć swojej drużyny do zwycięstwa. Kolejna partia padła łupem Perugii.

Siatkarze Cisterny lepiej rozpoczęli czwartą odsłonę (1:4), ale ich szczęście nie trwało zbyt długo. Perugia wyrównała (6:7), a potem rozpoczęła się walka punkt za punkt. Każdy zawodnik wiedział, jak wiele znaczy ten set i nikt nie chciał odpuścić. Przy stanie 14:14 pomylił się atakujący gości i nieświadomie rozpoczął lawinę strat. Perugia wykorzystała szansę i szybko zdobyła kolejne trzy "oczka", wyraźnie zostawiając rywali w tyle (18:14). Mimo wielkich ambicji i woli walki goście nie byli w stanie odrobić tej straty. Przegrali tę partię 18:25 i cały mecz 1:3.

W tym spotkaniu świetnie zaprezentował się Kamil Semeniuk. Przyjmujący Perugii i reprezentacji Polski zdobył punktów - 13 atakiem, jeden blokiem i jeden zagrywką.

Sir Susa Vim Perugia - Cisterna Volley 3:1 (19:25, 25:15, 25:16, 25:18)