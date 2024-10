Fatalne wieści ws. Kamila Glika. Czeka go długa przerwa

Glik doznał urazu kolana podczas treningu przed meczem z Lechem Poznań. Przewiduje się, że zawodnik wróci do rozgrywek za około sześć miesięcy. Informację tę przekazała rzeczniczka prasowa Cracovii, Marzena Młynarczyk-Warwas.

Tym samym piłkarz może nie wrócić do gry w tym sezonie, co stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość w Cracovii. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2025 roku, a uraz może wykluczyć go z około osiemnastu meczów.

Kontuzja środkowego obrońcy to ogromny cios dla klubu, który zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, tracąc zaledwie pięć punktów do lidera. Glik, który dołączył do Cracovii w sierpniu 2023 roku, szybko stał się liderem defensywy. W bieżącym sezonie wystąpił w dziewięciu z dwunastu ligowych meczów, grając od pierwszej do ostatniej minuty. Niestety, zerwanie więzadła krzyżowego przedniego to jedna z najpoważniejszych kontuzji, która może znacząco wpłynąć na dalszą karierę 36-letniego defensora.

Podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski pojawił się temat oficjalnego pożegnania zawodnika, który ma na koncie 103 występy w kadrze narodowej. Kolejne zgrupowanie odbędzie się w listopadzie, a Polacy zmierzą się wtedy z drużynami Portugalii i Szkocji.