Rok czekania! Neymar w końcu wrócił na boisko

Dokładnie 18 października 2023 roku Neymar zerwał więzadła krzyżowe w kolanie oraz doznał urazu łąkotki. Miało to miejsce w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 pomiędzy Brazylią a Urugwajem.

Niemal równo rok, a dokładnie 368 dni po tamtym zdarzeniu Brazylijczyk wrócił na boisko. Miało to miejsce podczas rywalizacji Al-Ain z Al-Hilal w ramach azjatyckiej Ligi Mistrzów. 32-latek na murawie pojawił się w drugiej połowie i rozegrał nieco ponad 15 minut. Drużyna z Arabii Saudyjskiej wygrała 5:4 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy zachodniej.

Na kolejną szansę gry Neymar będzie musiał poczekać do 4 listopada. Wtedy Al-Hilal zmierzą się z irańskim Esteghlal F.C. Oczywiście po drodze drużyna rozegra spotkania w lidze saudyjskiej, ale Brazylijczyk nie został zgłoszony do rozgrywek i na krajowym podwórku kibice zobaczą go dopiero w styczniu.

IM, Polsat Sport