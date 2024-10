Spacer z dziećmi zamienił się w koszmar. Stanął w ich obronie i wylądował w szpitalu!

Vuko Borozan, szczypiornista Vardaru 1961 Skopje i reprezentacji Czarnogóry, trafił do szpitala po tym, jak - stając w obronie swoich dzieci - został dotkliwie pogryziony przez bezpańskie psy.

O koszmarze swojego zawodnika poinformował na konferencji prasowej przed meczem Ligi Europejskiej z FC Porto trener Vardaru, Vlado Nedanovski.

- W naszej stolicy dzieją się niewyobrażalne rzeczy. Vuko Borozan podczas spaceru z rodziną został zaatakowany przez bezpańskie psy. Zawodnik, stając w obronie swoich dzieci, został dotkliwie pogryziony, a rany, których doznał, wymagały założenia 14-15 szwów. Na pewno nie zagra przeciwko FC Porto, a w tej chwili nie wiemy nawet, kiedy będzie mógł wrócić na boisko - powiedział szkoleniowiec macedońskiej ekipy.

Borozan, wychowanek RK Lovcen, trafił do Vardaru 1961 Skopje przed sezonem 2024/2025. Dla Czarnogórca jest to już drugie podejście do drużyny ze stolicy Macedonii Północnej. Wcześniej reprezentował barwy "Czerwono-Czarnych" w latach 2016-2019, wygrywając z klubem Ligę Mistrzów.

Po 2 kolejkach Vardar 1961 zajmuje 2. miejsce w grupie F Ligi Europejskiej. Podopieczni trenera Vlado Nedanovskiego mają na koncie 2 punkty za zwycięstwo nad Valurem i porażkę z MT Melsungen.