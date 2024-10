We wtorkowe południe Górnik zmierzy się w Łęcznej z Wisłą Kraków. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

Górnik obecnie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli Betclic 1 Ligi, mając na swoim koncie 20 punktów. Drużyna prowadzona przez Pavola Stano nie zaznała smaku zwycięstwa od sześciu ligowych spotkań, co stanowi wyraźny spadek formy w porównaniu do ich solidnego startu sezonu. Teraz czeka ich starcie z zespołem, którego nie pokonali od 2022 roku. Warto podkreślić, że Damian Warchoł, z dorobkiem 9 goli, zajmuje, ex aequo z Karolem Czubakiem z Arki Gdynia, pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców tego sezonu.

Wisła znajduje się w kompletnie innej sytuacji. "Biała Gwiazda" jest na fali czterech zwycięstw z rzędu i po słabym rozpoczęciu sezonu zdaje się "wychodzić na prostą". Podopieczni Mariusza Jopa zwyciężyli w ostatnim spotkaniu z liderem tabeli Betclic 1 Ligi - Termalicą Bruk-Bet Nieciecza 2:0 po dwóch golach strzelonych w drugiej połowie przez Łukasza Zwolińskiego.

ŁO, Polsat Sport