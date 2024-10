Skąd żółte i czerwone kartki w piłce nożnej? To zrewolucjonizowało międzynarodowy futbol!

Kim był Ken Aston?



Ken Aston to brytyjski sędzia, który na świat przyszedł w 1915 roku w Colchester. Jego kariera sędziowska w piłce nożnej rozpoczęła się w 1936 roku. Budował ją sukcesywnie. Sędziował mecze Football League, ale nie tylko. W latach 1959-1963 miał miano sędziego międzynarodowego. Prowadził wielkie rozgrywki. Nie one jednak zapewniły mu ważne miejsce w historii piłki nożnej.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA



Po zakończeniu kariery sędziowskiej Ken Aston został przewodniczącym Komisji Sędziowskiej FIFA. Wówczas zrewolucjonizował piłkę nożną. Efekty tych zmian obserwujemy do dziś. To właśnie on zaproponował wdrożenie w meczach piłkarskich żółtych i czerwonych kartek jako kar dla zawodników. Miało to miejsce pod koniec lat 60. XX wieku, co potwierdza artykuł ze strony Historia Sportu.

Po raz pierwszy żółte i czerwone kartki zastosowano podczas mistrzostw świata w 1970 roku w Meksyku. Ten pomysł zrewolucjonizował piłkę nożną i z powodzeniem wykorzystywany jest do dziś.

Co zainspirowało Kena Astona?



Inspiracją dla Kena Astona był mecz z mistrzostw świata w 1966 roku, w którym Anglicy grali z Argentyńczykami. Brytyjczyk był wówczas szefem sędziów na tym turnieju. Wspomniany pojedynek miał miejsce w ćwierćfinale, rozegrano go dokładnie 23 lipca 1966 roku na legendarnym stadionie Wembley w Londynie i prowadził go Rudolf Kreitlein.

Jak podaje Historia Sportu, w 35. minucie meczu z czerwoną kartką z boiska wyleciał kapitan reprezentacji Argentyny Antonio Rattin. Nie chciał jednak opuścić murawy. Później twierdził, że nie wiedział, że został wyrzucony z boiska, bo nie rozumie języka angielskiego.

Na boisku pojawiły się służby, w tym policja. Nie brakowało kontrowersji. Ostatecznie Anglicy przełamali defensywę Argentyńczyków i wygrali to spotkanie 1:0 po golu Geoffa Hursta. Później sięgnęli po historyczne mistrzostwo świata.

Co jeszcze zawdzięczamy Kenowi Astonowi?



Żółte i czerwone kartki to nie jedyne rzeczy, które zawdzięczamy Kenowi Astonowi. To on jako pierwszy wprowadził też chorągiewki w jaskrawych kolorach (1947 rok), dzięki czemu są widoczne dla uczestników meczu i kibiców nawet w trakcie trudnych warunków atmosferycznych. Jego zasługą jest również wprowadzenie do meczu postaci czwartego sędziego, czyli tzw. sędziego technicznego.

W 1974 roku na mistrzostwach świata Aston zaczął sygnalizować zmianę za pomocą tablicy, która dziś jest standardem. Wszystko po to, aby zawodnicy zmieniani mogli szybko zorientować się, że chodzi o nich. Wpływa to korzystnie na dynamikę gry i redukuje ryzyko pomyłek.

Z tych udogodnień w piłce nożnej korzysta się od lat, można więc śmiało powiedzieć, że Ken Aston był prawdziwym innowatorem.

