Gol Lewandowskiego w hitowym meczu! Zrobił to przeciwko byłemu klubowi

To pierwsza bramka strzelona przez Lewandowskiego Bayernowi Monachium po tym, jak latem 2022 opuścił ten klub i przeniósł się do Barcelony. To jednocześnie jego 700. gol w karierze.

W 36. minucie Polak otrzymał podanie od Fermina Lopeza i pewnym strzałem pokonał golkipera dając swojemu zespołowi prowadzenie 2:1.



Wcześniej trafieniem popisał się Raphinha, który już w pierwszej minucie spotkania pokonał bramkarza gości, a w 18. minucie na liście strzelców zameldował się Harry Kane. Tuż po Lewandowskim znów do bramki trafił Raphinha.



W sezonie 2024/2025 w fazie zasadniczej LM po raz pierwszy występuje 36 drużyn (wcześniej w rozgrywkach uczestniczyły 32 zespoły), które rywalizują nie w grupach, a w formacie ligowym. Każda ekipa w pierwszej części zmagań rozegra po osiem spotkań zaliczanych do jednej, wspólnej tabeli.

PI, Polsat Sport