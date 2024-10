Znamy skład Barcelony na mecz z Bayernem. Co ze Szczęsnym?

Szczęsny do Barcelony trafił na początku października. Od tamtej pory "Duma Katalonii" rozegrała kilka ligowych spotkań. Były bramkarz reprezentacji Polski jak na razie nie pojawił się na boisku w La Liga. Dopiero 20 października w meczu z Sevillą usiadł na ławce rezerwowych.

W najlepiej zapowiadającym się meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów Barcelona podejmie Bayern. Szczęsny to spotkanie zacznie na ławce rezerwowych. W bramce gospodarzy stanie Inaki Pena.

Hiszpański golkiper był rezerwowym bramkarzem "Barcy" do czasu, kiedy to kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Pena wskoczył między słupki we wrześniu i jak na razie radzi sobie całkiem nieźle. Nie traci wielu bramek, chociaż trzeba też dodać, że to w dużej mierze zasługa defensywy katalońskiej drużyny.

W pierwszym składzie Barcelony jest oczywiście Robert Lewandowski.

Składy na mecz FC Barcelona - Bayern Monachium:

Barcelona: Inaki Pena - Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Marc Casado, Pedri - Rapinha, Ferran Torres, Lamine Yamal - Robert Lewandowski

Bayern: Manuel Neuer - Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Raphael Guerreiro - Joshua Kimmich, Joao Palhinha - Serge Gnabry, Thomas Muller, Michael Olise - Hary Kane

IM, Polsat Sport