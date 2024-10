Trener Śląska Wrocław Jacek Magiera przed meczem ze Stalą Mielec przyznał, że zna atuty rywali, ale ważniejsza jest postawa jego zespołu. „Mamy informacje o Stali, ale teraz ważne, aby to spożytkować i zagrać wykorzystując swoje atuty” – dodał. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Stal Mielec na Polsatsport.pl.

Śląsk ze Stalą pierwotnie miał się spotkać 16 września, ale wówczas stolica Dolnego Śląska szykowała się na falę powodziową i wrocławianie myśleli o ratowaniu miasta a nie o piłce nożnej. W środę zaległości zostaną nadrobione. Okoliczności jednak są zupełnie inne, bo oba zespoły miały znacznie mniej czasu na przygotowanie się do spotkania, bo swoje mecze rozgrywały w niedzielę.

„Nie ma to znaczenia. Przede wszystkim trzeba się zregenerować po intensywnym spotkaniu w Katowicach. Dla nas to bardzo ważne spotkanie i musimy zrobić wszystko, aby wygrać” – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Magiera.

Śląsk pozostaje bez zwycięstwa w tym sezonie w ekstraklasie i z dorobkiem zaledwie pięciu punktów zamyka ligową tabelę. W ostatniej kolejce wrocławianie zremisowali w Katowicach z GKS 0:0 i tym samym przerwali passe czterech porażek z rzędu.

„Zabrakło w Katowicach na pewno pazerności, detali w dograniu piłki w odpowiednie miejsce i trochę szczęścia, kiedy to po strzale Petra Schwarza piłka została odbita przez słupek. Mieliśmy tam też dwie-trzy szanse, aby wepchnąć piłkę do siatki. Pazerność ma być jeszcze bardziej zdecydowana. Do tego wiara i odwaga w polu karnym” – skomentował Magiera.

Spotkanie z GKS było dopiero drugim, licząc także występy w europejskich pucharach, w którym Śląsk nie stracił w tym sezonie gola. Magiera nie ukrywał, że takie spotkanie może dodać pewności jego podopiecznym w poczynaniach defensywnych.

„Raz przed stratą golą uchroniła nas poprzeczka po rzucie wolnym, ale poza tym nie doprowadzaliśmy do wielu sytuacji innych, w których było gorąco pod naszym polem karnym. Na pewno pod kątem struktury, determinacji, pojedynku i walki w obronie możemy ten mecz zaliczyć na plus” – dodał.

Magiera zapewnił, że chociaż okres przygotowawczy do meczu ze Stalą był krótszy niż zazwyczaj, rywal został przeanalizowany.

„Mamy dział ludzi w klubie, którzy przygotowują zakres szans oraz zagrożeń ze strony rywala przed każdym spotkaniem i teraz też tak było. Wiemy, jak gra Stal, jak się poruszają po boisku. Te informacje do nas spłynęły. Teraz ważne, aby to spożytkować i zagrać tak, aby wykorzystać swoje atuty” – podsumował Magiera.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

PAP