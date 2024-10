Rywale Legii Warszawa mają nowego trenera! Wyciągnęli go z... trzecioligowca

Djurgardens IF, szwedzki rywal Legii Warszawa w piłkarskiej Lidze Konferencji, zatrudnił we wtorek nowego trenera Robertha Bjoerknesjoe po zwolnieniu w poniedziałek w trybie natychmiastowym Kima Bergstranda i Thomasa Lagerloefa.

Nieoficjalnie powodem zmian są niedzielne derby Sztokholmu i przegrana 0:2 z Hammarby IF. Mecz został w niedzielę przerwany w 76. minucie z powodu zachowania kibiców Djurgardens i został dokończony w poniedziałek przy pustych trybunach.

51-letni Bjoerknesjoe był w młodości piłkarzem Djurgardens IF, a później trenerem grającego w najwyższej lidze Brommapojkarna IF - w latach 2010-13 i 2018-19. Ostatnio był szkoleniowcem trzecioligowego Viggbyholms IK.

Djurgardens IF czekają jeszcze trzy mecze do końca sezonu w krajowej ekstraklasie oraz pięć w Lidze Konferencji.

- Potrzebowaliśmy bardzo szybkiej zmiany i Roberth w kilka godzin przyjął to stanowisko i został zatrudniony na razie do końca roku - powiedział dyrektor sportowy Djurgardens IF Bosse Andersson.

Szwedzki klub jest rywalem Legii w LK. Mecz w Sztokholmie zaplanowano na 19 grudnia.

KP, PAP