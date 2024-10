Hubert Hurkacz został światowym ambasadorem Polski.

Umowę w tej sprawie podpisali w czwartek wiceprezes POT Małgorzata Wilk-Grzywna oraz prezes zarządu PZT Dariusz Łukaszewski.

"Jednym z naszych projektów promocyjnych jest akcja Promocja Polski przez sport i wydarzenia sportowe. Już w przyszłym tygodniu, podczas dużego turnieju ATP w Paryżu, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Huberta Hurkacza, najlepszego polskiego tenisisty i jednego z najbardziej rozpoznawalnych tenisistów świata. Jednym z najważniejszych elementów tego projektu jest spot telewizyjny wyprodukowany przez Polski Związek Tenisowy" – powiedziała Wilk-Grzywna.

"W tym roku będą to media zagraniczne i rynki zagraniczne. Natomiast w przyszłym roku zamierzamy ten projekt rozszerzyć na rynek krajowy. Spot będzie prezentował atrakcyjność turystyczną Polski, a właśnie Hurkacz będzie ambasadorem tego projektu. Będzie prezentowany w kilku odsłonach. Będzie to sportowiec grający w turnieju, ale też regenerujący się w Zakopanem, lokomotywie turystycznej naszego kraju. Po trzecie będzie to sportowiec pochodzący z Wrocławia, bo Hubert pokaże swoje miasto jako fantastyczne miejsce do zwiedzenia i zaproszenia innych sportowców oraz turystów do przyjazdu" – dodała wiceprezes POT.

Na początek kampania reklamowa z udziałem wrocławskiego tenisisty ruszy głównie na rynku francuskim i hiszpańskim, a także pojawi się podczas dużych targów turystycznych IBTM w Barcelonie. Oprócz spotów wykorzystywane będą w niej także inne nośniki z wizerunkiem Hurkacza. Cała akcja rozpocznie się już w przyszłym tygodniu podczas konferencji prasowej z jego udziałem w Paryżu.

"Polski Związek Tenisowy ani przez chwilę nie wahał się z podpisaniem umowy z Polską Organizacją Turystyczną, a zaledwie miesiąc temu odbyliśmy pierwsze spotkanie. Robimy to pierwszy raz i liczymy, że wyprodukujemy bardzo dobry spot. Kiedy, jak nie teraz promować Polskę na świecie poprzez sport, szczególnie poprzez tenisistę tak dobrze rozpoznawalnego na świecie. Uważamy, że jest to strzał w dziesiątkę i najlepszy z pomysłów, jakie można wymyślić" – oznajmił Łukaszewski.

"Hubert prawie 11 miesięcy w roku spędza poza krajem, a teraz jako jeden z najlepszych polskich sportowców z dumą będzie promował nasz kraj, włączając się do kampanii PZT i POT. Wybrał dwa wyjątkowe miejsca, które są mu szczególnie bliskie i które chce polecić całemu światu. Zakopane i Małopolska to miejsce, gdzie Hubert co roku ładuje baterie. W sercu polskich Tatr, otoczony niesamowitą przyrodą, trenuje i wbiega na szczyty. Wrocław i Dolny Śląsk to kolejny region, który Hurkacz z dumą promuje. Wrocław to jego rodzinne miasto, a Dolny Śląsk zachwyca niezwykłymi zamkami, malowniczymi szlakami górskimi i bogatą historią, którą każdy powinien odkryć" – podkreślił prezes zarządu PZT.

8 listopada do Hurkacza w roli ambasadorki dołączy jedna z czołowych polskich tenisistek.

BS, PAP