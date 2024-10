Już w sobotę El Clasico z Robertem Lewandowskim! Na żywo online w Polsat Box Go

Przed nami pierwsze w tym sezonie starcie hiszpańskich potęg piłki nożnej. W sobotę, 26 października na Santiago Bernabeu o godzinie 21:00 Real Madryt podejmie w 11 kolejce LA LIGA EA SPORTS Barcelonę. Goście, w składzie których jest obecnie dwóch Polaków, Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, przewodzą w lidze, natomiast gospodarze, do których w tym sezonie dołączył Kylian Mbappe, zajmują drugie miejsce i mają tylko trzy punkty straty do lidera.

Pierwsze ligowe El Clasico będzie miało ogromne, nie tylko prestiżowe, znaczenie dla każdej z drużyn. Oba zespoły wygrały w tym tygodniu w efektownym stylu swoje mecze w Lidze Mistrzów UEFA i znajdują się w wybornej formie, co zapowiada ekscytujące widowisko.

Odmieniona w tym sezonie Barcelona pod wodzą nowego trenera Hansi Flicka gra widowiskowy futbol i jest drużyną z największa liczbą zdobytych bramek, których strzeliła aż 33. Od początku sezonu Duma Katalonii przegrała tylko jedno spotkanie, a w doskonałej formie jest jej ofensywne trio: najlepszy zawodnik drużyny Raphinha, gwiazda ostatniego EURO Lamine Yamal oraz supersnajper Robert Lewandowski, który zdobył już 12 bramek i jest liderem strzelców w lidze. Katalończycy mają teraz w składzie dwóch wybitnych polskich piłkarzy, bowiem do zespołu w ostatnich tygodniach dołączył były golkiper reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny, na którego debiut wszyscy czekają.

Dla Królewskich nadchodzące spotkanie jest szansą na zatrzymanie lidera i w przypadku wygranej zrównania się z nim punktami w ligowej tabeli. Do drużyny z Santiago Bernabeu dołączył w tym roku wreszcie Kylian Mbappe, który zdobył już sześć bramek, a w fenomenalnej formie od początku sezonu jest jedna z największych obecnie gwiazd hiszpańskiej ligi Vinicius Junior. Olbrzymi wpływ na grę podopiecznych Carlo Ancelottiego cały czas ma lider środka pola Luka Modric, a do bramki po blisko rocznej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił w tym sezonie niezawodny Thibaut Courtois.

