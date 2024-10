Mocne słowa Sebastiana Świderskiego o działaczach. "Potrzeba ludzi z boiska"

Sławomir Szmal jest kandydatem na prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wybory mają odbyć się w sobotę. Były bramkarz reprezentacji Polski był gościem Marcina Lepy w programie "Polsat Sport Talk". By udzielić mu kilku cennych rad, połączono się z prezesem siatkarskiego związku - Sebastianem Świderskim.

- Wchodziłem w miejsce, którego nie znałem. Tu są potrzebni ludzie zaufani, bo samemu nie jesteś w stanie ogarnąć całego związku, całej dyscypliny. Dyscypliny drużynowe potrzebują ludzi "z boiska", którzy byli w drużynie, szatni, wiedzą jakie problemy mogą nastąpić podczas sukcesów czy porażek i trzeba szybko reagować na te symptomy. W mojej opinii były zawodowiec, trener jest wskazany na takie stanowisko, ale potrzeba menadżerów, którzy będą się dobrze poruszać w środowisku biznesowym i politycznym - powiedział Świderski.

I choć to wybory w ZPRP były nadrzędnym tematem rozmowy, za niecały rok czeka to również PZPS. W związku z tym Marcin Lepa zapytał, czy zamierza on kandydować na kolejną kadencję.

- Wiele rzeczy może się zdarzyć. Dzisiaj nie chcę nic obiecywać, przypomnę tylko, że trzy lata temu zostałem zgłoszony miesiąc przed wyborami. W ten miesiąc musiałem przekonać do siebie całe środowisko, ale z tym nie było problemu, bo ono chciało zmian i to właśnie środowisko namawiało mnie, by przystąpić do wyborów - wymijająco odpowiedział Świderski.

