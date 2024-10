Siatkarska reprezentacja będzie miała nowego szkoleniowca! "Najlepszy trener wszech czasów"

Jeden z najważniejszych siatkarskich portali w USA, Volleyball Mag, przekazał informację, że Kiraly otrzyma posadę szkoleniowca męskiej kadry Amerykanów. Jego kandydaturę miał poprzeć też dotychczasowy trener "Jankesów", a obecnie prezes Amerykańskiej Federacji Siatkówki - John Speraw.

Amerykanie to obecni brązowi medaliści igrzysk olimpijskich. W Paryżu drzwi do gry o złoto po dramatycznym półfinale zamknęli im Polacy.

- To dobry pomysł, by Karch Kiraly trenował mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Jako były trener męskiej drużyny, który tak bardzo kocha tych zawodników, czuję się naprawdę dobrze, pozostawiając ich w tak zdolnych i doświadczonych rękach. On jest najlepszym trenerem wszech czasów. Wiem, że będzie będzie odnosił sukcesy również z tą drużyną - powiedział Speraw na łamach Volleyball Mag.

Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, ale Kiraly raczej się nie wystraszy. Jako zawodnik trzykrotnie zdobył olimpijskie złoto (w latach 1984 i 1988 w siatkówce halowej oraz w 1996 roku jako siatkarz plażowy). Ma w swoim dorobku także Puchar Świata (1985), a także mistrzostwo świata (1986). Został wybrany przez FIVB najlepszym siatkarzem XX wieku.

Co ciekawe, Kiraly do tej pory prowadził kobiecą reprezentację Stanów Zjednoczonych. Objął ją w 2013 roku. Amerykanki pod jego wodzą zdobyły m.in.: mistrzostwo świata w 2014 roku oraz trzy medale igrzysk olimpijskich - w tym srebro w tym roku w Paryżu.