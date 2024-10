Tak wygląda tabela Ligi Konferencji! Świetna sytuacja polskich klubów

Mistrzowie Polski długo męczyli się z mołdawską drużyną, uchodzącą za jedną ze słabszych w stawce 36 uczestników fazy ligowej. Przełamali się w drugiej połowie, gdy Afimico Pululu zdobył dwie bramki w ciągu czterech minut. Angolański napastnik trafił także w pierwszym meczu LK w Kopenhadze. Białostoczanie wcześniej pokonali na wyjeździe FC Kopenhaga 2:1.

Legia bez problemów wysoko wygrała z TSC Backa Topola, po trafieniach Bartosza Kaspustki, Luquinhasa i Kacpra Chodyny. W końcówce starający się o honorowego gola gospodarze przejęli inicjatywę, ale udane interwencje Kacpra Tobiasza pozwoliły gościom zachować czyste konto. To drugie zwycięstwo stołecznego zespołu, po wygranej u siebie z Betisem Sewillą 1:0.

Do tej pory dziewięć drużyn odniosło po dwa zwycięstwa w Lidze Konferencji. W tabeli prowadzi Chelsea przed Fiorentiną. Legia jest trzecia, a Jagiellonia szósta. Warto przypomnieć, że zespoły plasujące się na miejscach 1-8 od razu awansują do 1/8 finału rywalizacji, natomiast ekipy z pozycji 9-24 będą brały udział w barażu o tę fazę zmagań na arenie międzynarodowej.

W trzeciej kolejce 7 listopada Legia podejmie Dynamo Mińsk (godz. 18.45), a Jagiellonia - Molde (21.00).

Tabela Ligi Konferencji:

Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Gole - Punkty

1. Chelsea Londyn 2 2 0 0 8-3 6

2. Fiorentina 2 2 0 0 6-2 6

3. Legia Warszawa 2 2 0 0 4-0 6

4. FC Lugano 2 2 0 0 4-0 6

5. Vitoria Guimaraes 2 2 0 0 5-2 6

6. Heart of Midlothian 2 2 0 0 4-1 6

6. Jagiellonia Białystok 2 2 0 0 4-1 6

8. Rapid Wiedeń 2 2 0 0 3-1 6

9. Heidenheim 2 2 0 0 3-1 6

10. Shamrock Rovers 2 1 1 0 5-2 4

11. Borac Banja Luka 2 1 1 0 2-1 4

12. Cercle Brugge 2 1 0 1 7-5 3

13. Celje 2 1 0 1 6-4 3

14. Pafos 2 1 0 1 4-2 3

15. Molde 2 1 0 1 4-2 3

16. Omonia Nikozja 2 1 0 1 4-2 3

17. Olimpija Lublana 2 1 0 1 3-2 3

18. Noah Erywań 2 1 0 1 2-1 3

19. The New Saints 2 1 0 1 2-2 3

20. Gent 2 1 0 1 4-5 3

21. Fc Astana 2 1 0 1 1-2 3

22. Vikingur Reykjavik 2 1 0 1 3-5 3

23. HJK Helsinki 2 1 0 1 1-3 3

24. Djurgarden 2 0 1 1 3-4 1

25. FC Kopenhaga 2 0 1 1 2-3 1

26. APOEL Nikozja 2 0 1 1 1-2 1

27. Betis Sevilla 2 0 1 1 1-2 1

28. LASK Linz 2 0 1 1 2-4 1

29. Panathinaikos Ateny 2 0 1 1 2-5 1

30. Dynamo Mińsk 2 0 0 2 1-3 0

31. Mlada Boleslav 2 0 0 2 0-3 0

32. TSC Backa Topola 2 0 0 2 0-4 0

33. Basaksehir 2 0 0 2 2-7 0

34. Petrocub Hincesti 2 0 0 2 1-6 0

35. FC Sankt Gallen 2 0 0 2 4-10 0

36. Larne 2 0 0 2 1-7 0

PAP