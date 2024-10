Chociaż piłka nożna i Watykan wydają się nie mieć nic wspólnego, coś je jednak łączy

Watykan to niewielkie miasto-państwo znajdujące się w Rzymie, jego głową jest papież. Według oficjalnych danych w Watykanie na co dzień mieszka kilkaset osób, w tym spora część zakonników. Czy w takich warunkach możliwe są powiązania z piłką nożną? Oczywiście, że tak!

Reprezentacja Watykanu w piłce nożnej



Nie każdy o tym wie, jednak istnieje reprezentacja Watykanu w piłce nożnej. Rozgrywa ona jednak tylko mecze towarzyskie, ponieważ nie jest zrzeszona w UEFA oraz FIFA. Nieoficjalny mecz Watykanu miał miejsce już w 1985 roku, gdy zespół wygrał 3:0 z reprezentacją austriackich dziennikarzy. Łącznie drużyna rozegrała 28 nieoficjalnych spotkań, a wśród jej rywali znajduje się m.in. Borussia Moenchengladbach.

Jak podaje portal Historia Sportu, pierwsze oficjalne spotkanie drużyny Watykanu miało miejsce w 1994 roku. Wówczas papieska reprezentacja bezbramkowo zremisowała z rezerwami San Marino.

Do tej pory Watykan rozegrał dziesięć oficjalnych meczów. W historii zapisał się dzień 25 października 2008 roku. Wtedy to zespół pokonał 4:3 reprezentację Chin do lat 23. To jedyne oficjalne zwycięstwo. Ostatni mecz miał miejsce w kwietniu 2022 roku, gdy Watykan przegrał 2:4 z Elbą.

Czy w Watykanie jest liga piłkarska?



Niewielkie miasto-państwo ma swoją ligę piłkarską. To Campionato della Citta del Vaticano – najwyższa i zarazem jedyna klasa rozgrywkowa w Watykanie. Zwycięzca ligi nie bierze jednak udziału w eliminacjach do europejskich pucharów, ponieważ, jak już wspomniano, kraj ten nie jest członkiem UEFA. Ponadto w Watykanie rozgrywane są zmagania o krajowy Puchar i Superpuchar.

Papieże kibicami drużyn piłkarskich



Jakie jeszcze powiązania z piłką nożną ma Watykan? W ciągu minionych lat głowami państwa kościelnego byli papieże, którzy nie ukrywali swoich sympatii piłkarskich. Świetnym tego przykładem jest Polak Jan Paweł II. Nie był wcale zawstydzony faktem, że na co dzień sympatyzuje z Cracovią. Interesował się sportem i go promował.

Jego następca, Benedykt XVI, pochodził z niemieckiej Bawarii i kibicował Bayernowi Monachium. Ponadto aktywnie angażował się w mówienie o sporcie, w tym potępianie panującej w nim korupcji.

Obecny papież Franciszek pochodzi z Argentyny. Nic więc dziwnego, że jako młody chłopak grał w piłkę - to w końcu sport narodowy. Prywatnie jest sympatykiem klubu San Lorenzo.

Papieże, którzy grali w piłkę



Zanim poznaliśmy współczesną piłkę nożną, na świecie uprawiano kilka podobnych sportów. Wśród nich znajdował się m.in. futbol florencki. Ten aktywie uprawiali papieże, którzy urodzili się we Florencji. Według Historii Sportu, w tym gronie znajdują się:

· Klemens VII,

· Leon XI,

· Urban VIII.

Wówczas sport ten cieszył się dużą popularnością wśród wyższych warstw społeczeństwa. Pokazuje to, że piłka nożna towarzyszyła Watykanowi od wielu lat. Do dzisiaj tak jest. W kraju tym aktywnie gra się w piłkę, choć brakuje boiska. Wszystkie mecze rozgrywane są poza Watykanem.

Polsat Sport