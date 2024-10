Nieudany debiut córki trenera reprezentacji Polski. Jej zespół przegrał 0:3

O transferze Polki poinformowano na początku września. Już wcześniej było jednak wiadomo, że swojej przyszłości raczej nie wiązała z Polską. Już na początku roku znalazła się na liście chętnych do gry w lidze koreańskiej. Finalnie wybrała jednak japońskiego beniaminka.

Rozgrywki ligi japońskiej rozpoczęły już wcześniej, jednak do tej pory Lijewska nie pojawiała się na parkiecie. Szansę otrzymała w trzecim meczu, ale swojego debiutu nie może zaliczyć do udanych. Gunma Green Wings uległo Saitama Ageo Medics 0:3. Okazję do rewanżu polska zawodniczka będzie miała już w niedzielę.

Sezon 2023/2024 gdańszczanka rozegrała w Tauron Lidze: rozpoczęła w GROT Budowlanych Łódź, a zakończyła w UNI Opole, gdzie została wypożyczona. Wcześniej grała również Mert Kaan Sigorta oraz Goztepe SK - dwóch zespołach z Turcji.

Lijewska jest córką byłego znanego piłkarza ręcznego, a obecnie selekcjonera reprezentacji Polski - Marcina Lijewskiego. Polak podczas swojej kilkunastoletniej kariery zdobył dwa medale mistrzostw świata (srebro w 2007 roku i brąz w 2009 roku) oraz Superpuchar Europy (2007). W kadrze wystąpił 251 razy. Jest także kilkukrotnym mistrzem Polski i wygrał Ligę Mistrzów.