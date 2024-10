Projekt górą w hicie PlusLigi! Pierwsza porażka siatkarzy z Lublina

Początek meczu to wyrównana rywalizacja obu ekip – siatkarze Projektu uzyskiwali minimalną przewagę, ale goście szybko odrabiali straty. W środkowej części seta inicjatywę zaczęli przejmować lublinianie. Ich mocną bronią była zagrywka – asami popisali się Aleks Grozdanow (15:17) i Bennie Tuinstra (18:20), ale też w kilku innych sytuacjach serwisy gości sprawiały problemy rywalom. Projekt trzymał kontakt (21:22), trzy ostatnie akcje należały jednak do Wilfredo Leona – jego dwa ataki i blok rozstrzygnęły seta (21:25).

W drugiej odsłonie również wynik długo krążył wokół remisu (7:7, 14:14). W środkowej części seta znów kluczową rolę odegrała zagrywka, tym razem jednak była ona atutem gospodarzy. Po asie Bartłomieja Bołądzia odskoczyli na dwa oczka (16:14), a gdy punkt z serwisu dołożył Linus Weber – na cztery (21:17). W końcówce goście popełnili dwa kosztowne błędy (23:18), a wygraną Projektu 25:20 przypieczętował skuteczny atak Webera.

Set numer trzy był wyrównany do stanu 11:11, a później gospodarze zdominowali rywalizację. Poszła punktowa seria przy zagrywkach Webera, który posłał trzy asy (15:11) i od tego momentu siatkarze Projektu nie pozwolili rywalom dojść do głosu. Grali skutecznie i mknęli po wygraną. As Artura Szalpuka dał piłkę setową, a po chwili Weber wygrał przepychankę na siatce (25:15).

Siatkarze Projektu nie zwalniali tempa w kolejnej partii, w której szybko odskoczyli rywalom na kilka oczek (10:7). Po skutecznym ataku Kevina Tillie gospodarze prowadzili 15:10, rywale zerwali się jednak do walki i przy zagrywkach Leona złapali kontakt (15:14). Później mieli piłki na wyrównanie, ale popełniali błędy w ataku. Jeszcze przy stanie 22:21 goście byli w kontakcie. Trzy kolejne akcje wygrali jednak gospodarze. Najpierw skutecznie zaatakował Andrzej Wrona, a później najlepszy zawodnik tego starcia – Linus Weber posłał asa i dołożył brakujący punkt skutecznym atakiem (25:21).

Skrót meczu Projekt - Bogdanka:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Linus Weber (22), Artur Szalpuk (16), Andrzej Wrona (10) – PGE Projekt; Wilfredo Leon (19), Kewin Sasak (18) – Bogdanka LUK. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali zagrywką (11–4). MVP: Linus Weber (16/28 = 56% skuteczności w ataku + 6 asów).

PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin 3:1 (21:25, 25:20, 25:15, 25:21)

Projekt: Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie, Andrzej Wrona, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartłomiej Bołądź, Michał Kozłowski, Tobias Brand. Trener: Piotr Graban.

LUK: Fynnian McCarthy, Kewin Sasak, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Marcin Komenda, Bennie Tuinstra – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek, Jan Nowakowski, Mikołaj Sawicki, Mikołaj Słotarski, Jakub Wachnik. Trener: Massimo Botti.