Hajto wprost o Flicku, to imponuje mu najbardziej. "Wprowadził niemiecki rygor"

FC Barcelona rozbiła w Madrycie Real, triumfując 4:0 w sobotnim "El Clasico". Dwa gole dla "Dumy Katalonii" strzelił Robert Lewandowski. Na temat szlagierowego meczu ligi hiszpańskiej oraz transformacji Barcelony pod wodzą Flicka w programie "Cafe Futbol" wypowiedział się Tomasz Hajto.

- Jeżeli chodzi o samą Barcelonę i Flicka, to trzeba podkreślić kilka kluczowych aspektów: przygotowanie fizyczne, obiektywizm oraz jego zachowanie w szatni. Wprowadził niemiecki rygor i pełen profesjonalizm. Teraz wszyscy zawodnicy przyjeżdżają do szatni ubrani tak samo, co wprowadza pewien ład i porządek. Kiedyś w tej szatni panowała rewia mody, a teraz wszyscy są traktowani równo. Dzięki temu zespół zyskał na dyscyplinie, co przekłada się na ich wyniki na boisku - powiedział Hajto.

Były trener wypowiedział się także na temat przygotowania i odpowiedniego nastawienia do gry Lewandowskiego z perspektywy szkoleniowca. Podkreślił, jak ważne jest, aby zawodnik takiego kalibru był nieustannie motywowany.

- Jurgen Klopp kiedyś mówił do Lewandowskiego po polsku: "rusz tyłek". Nauczył się kilku polskich zwrotów, ponieważ wiedział, że Roberta trzeba stale motywować. W Bayernie również zdawali sobie z tego sprawę. Gdy osiągniesz tyle, co on, i pobijesz tyle rekordów, potrzebujesz szkoleniowca, który nieustannie będzie cię stymulował i utrzymywał w gotowości - stwierdził były reprezentant Polski.

Hajto wspomniał również o obecnej formy Barcelony pod wodzą trenera Flicka. Zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój zespołu oraz ich znakomite przygotowanie fizyczne do tego sezonu.



- Cały zespół Barcelony rozwija się w niesamowitym tempie. Fizycznie prezentują się znakomicie i przewyższają pod tym względem większość drużyn w La Liga. Był czas, kiedy Atletico Madryt pod wodzą Diego Simeone dominowało pod względem kondycji, a później Real Madryt miał dwa sezony, w których imponował przygotowaniem fizycznym. Teraz do Barcelony przyszedł Flick i osiąga podobne rezultaty. Opinie na temat jego pracy jako trenera są różne, ale jedno jest pewne – doskonale przygotowuje swoje zespoły do sezonu pod względem fizycznym, co sprawia, że drużyna stale się rozwija - zakończył ekspert.

Cała wypowiedź w materiale wideo poniżej: