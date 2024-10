Świątek szykuje się na finał, a tu właśnie ogłaszają. Debiut, tam jej jeszcze nie było

Iga Świątek znalazła się na liście 50 najbogatszych Polek według tygodnika "Wprost". To debiut Polki w tym rankingu, ale można się spodziewać, że zagości ona w nim na dłużej. Raszyniance przyznano 47. miejsce.

Iga Świątek to od kilku lat najlepsza polska tenisistka. Zawodniczka przez ponad 120 tygodni była liderką rankingu WTA, lecz niedawno musiała ustąpić miejsca swojej największej rywalce - Arynie Sabelence. Nie wszystko jest jednak stracone - raszynianka może odzyskać prowadzenie w światowym notowaniu.

Liczne sukcesy zaowocowały też ogromnymi zarobkami i licznymi kontraktami - między innymi ze znaną marką kosmetyczną. Świątek pod względem zarobków już przegoniła legendarną Agnieszkę Radwańską, która na korcie zarobiła aż 104 miliony zł i stała się najbogatszą sportsmenką w Polsce.

Według corocznego rankingu tygodnika "Wprost" majątek 23-latki wyceniony został na 112 milionów zł. Dało jej to 47. miejsce w tym notowaniu. Co ciekawe, to pierwszy raz, gdy Świątek pojawiła się w tej klasyfikacji. Rok temu zabrakło jej kilku milionów zł.

Polka jest triumfatorką pięciu turniejów wielkoszlemowych. Czterokrotnie wygrała French Open (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz US Open (2022). Zdobyła też brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Na swoim koncie ma ponad 20 zwycięstw w turniejach rangi WTA.