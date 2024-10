Barcelona podjęła decyzję! Chodzi o bramkarza

Przypomnijmy, że pod koniec września w meczu z Villarreal ter Stegen doznał bardzo poważnej kontuzji, która eliminuje go z gry na wiele miesięcy. Klub postanowił reagować i w trybie awaryjnym ściągnął z krótkiej, sportowej emerytury Szczęsnego. Polak, jak na razie nie zadebiutował jeszcze w barwach "Dumy Katalonii".

Wszystko przez bardzo dobrą postawę nowego numer "1". Pena wskoczył do bramki, mimo że w Barcelonie obawiano się o jego formę. 25-latek zaskoczył jednak wielu swoją kapitalną postawą, zwłaszcza w meczach z najpoważniejszymi rywalami.

Barca ma za sobą wygrane 5:1 z Sevillą, 4:1 z Bayernem Monachium oraz 4:0 z Realem Madryt. Zwłaszcza w spotkaniu z "Bawarczykami" oraz w El Clasico Pena zachwycił i zapewne w najbliższym czasie nie będzie chciał oddać miejsca w bramce lidera La Liga.

Dobra forma Hiszpana dała do myślenia władzom klubu. Jak donosi "Mundo Deportivo" Barcelona zamierza zaproponować golkiperowi przedłużenie kontraktu. Obecny obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale "Blaugrana" chciałaby związać się z Peną na dłużej. Pytanie, co na to sam zawodnik. Trzeba pamiętać, że ter Stegen w pewnym momencie wróci do gry i któryś z tej dwójki będzie musiał usiąść na ławce rezerwowych.

Pena w wieku 13 lat trafił do Barcelony ze szkółki Villarreal. Grał w drużynach młodzieżowych i rezerwach, a w styczniu 2022 roku trafił na wypożyczenie do Galatasaray. W obecnym sezonie rozegrał 8 meczów, puścił 6 bramek, a 5-krotnie zachował czyste konto.

IM, Polsat Sport