Przed szczypiornistami Orlen Wisły Płock nie lada trudne zadanie we środowy wieczór. W ramach siódmej kolejki Ligi Mistrzów zmierzą się bowiem na własnym parkiecie z liderującym Veszprem. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Terminarz tej serii gier w Champions League ułożył się tak, że dwa nasze eksportowe zespoły - Wisła oraz Industria Kielce rywalizują tego samego dnia z węgierskimi potentatami. Wicemistrzowie kraju zmierzą się na wyjeździe z Szeged, natomiast mistrzowie podejmą Veszprem.

ZOBACZ TAKŻE: Chrobry Głogów z porażką w Lidze Europejskiej



Teoretycznie trudniejsze zadanie mają "Nafciarze". Nie tylko dlatego, że sami spisują się o wiele słabiej na niwie europejskiej od kielczan, czego dowodem bilans zaledwie jednej wygranej i aż pięciu porażek. Warto bowiem dodać, że Veszprem to lider tabeli grupy A z analogicznym bilansem.



Płocczanie koniecznie potrzebują punktów, aby zająć co najmniej szóste miejsce na koniec grupowych zmagań i awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O powiększenie swojego dorobku we środowy wieczór będzie bardzo trudno.



Chyba, że Wisła zagra przeciwko Veszprem tak jak w poprzednim sezonie, kiedy wygrała u siebie 37:30. Być może drużyna z województwa mazowieckiego przełoży wreszcie kapitalną dyspozycję w Champions League z Orlen Superligi, w której odniosła komplet zwycięstw. Co ciekawe, ich najbliżsi rywale również są nieomylni w lidze węgierskiej.



Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Veszprem od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.