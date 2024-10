Takiej frekwencji na stadionie nikt się nie spodziewał! Tłumy widzów zasiadły na trybunach

Historyczny mecz w Indiach

Choć piłka nożna nie jest sportem numer jeden w Indiach, to jednak cieszy się tam sporą popularnością. W 1997 roku w półfinale Pucharu Federacji pomiędzy East Bengal i Mohun Bagan byliśmy świadkami rekordowej frekwencji w Azji. Oficjalnie na trybunach usiadło 134 tysiące kibiców. East Bengal wygrali 4:1. Mecz rozegrano na stadionie Salt Lake.

Ogromna publika na portugalskim hicie



Aż 135 tysięcy kibiców oglądało na żywo z trybun portugalski hit pomiędzy Benfiką Lizbona i FC Porto. Spotkanie to odbyło się na Estadio da Luz w Lizbonie w 1987 roku. Gospodarze okazali się lepsi i wygrali 3:1. Co ciekawe, po przebudowie Estadio da Luz w 2003 roku, jego maksymalna pojemność wynosi 65 tysięcy widzów.

Celtic - Leeds United. Półfinał Pucharu Europy w 1970 roku



Jaki jest rekord frekwencji w meczu europejskich pucharów? To dokładnie 136 505 kibiców, którzy z trybun oglądali mecz półfinału Pucharu Europy pomiędzy Celtikiem i Leeds United. Rozegrano go na Hamden Park w Glasgow. Stadion ten słynął z historycznych frekwencji. Celtic wygrał wtedy 2:1 i awansował do wielkiego finału.

Ponte Preta - Corinthians w lidze brazylijskiej



W lidze brazylijskiej w 1977 roku padł kolejny historyczny wynik. Na stadionie Estadio da Morumbi spotkały się Ponte Preta i Corinthians. Oficjalnie na trybunach pojawiło się 138 032 kibiców. Mieli powody do radości, ponieważ ich zespół nieoczekiwanie wygrał 2:1. Do dziś jest to rekord frekwencji w rozgrywkach ligowych w Ameryce Południowej.

Rekord w meczu klubowym padł w Szkocji



Najwięcej kibiców na meczu klubowym w piłce nożnej odnotowano podczas finału Pucharu Szkocji w 1937 roku. Starcie oglądało 147 365 osób. Rywalizowały ze sobą Celtic i Aberdeen. Mecz odbył się na stadionie Hampden Park w Glasgow. Spotkanie wygrał Celtic. Skończyło się 2:1.

Blisko 150 tysięcy kibiców na meczu Szkocja - Anglia



Na Hampden Park miał miejsce drugi historyczny mecz, pod względem frekwencji ustępuje on tylko brazylijskiej Maracanie. W 1937 roku rywalizowały ze sobą Szkocja i Anglia. Według oficjalnych szacunków na stadionie Hampden zasiadło wówczas równo 149 547 kibiców, w tym około 50 tysięcy sympatyków z Anglii. Szkoci wygrali 3:1.

Absolutny rekord na brazylijskiej Maracanie



Ten mecz przeszedł do historii. W 1950 roku w wielkim finale mistrzostw świata na Maracanie w Rio De Janeiro mierzyli się Brazylia i Urugwaj. Oficjalnie na stadionie było 199 854 kibiców, którzy czekali na wielki sukces swoich idoli. Nieoczekiwanie jednak to Urugwaj wygrał 2:1 i został mistrzem świata. Blisko 200 tysięcy Brazylijczyków na trybunach oraz wiele milionów przed odbiornikami w całym kraju doznało goryczy porażki.