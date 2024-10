W meczu na szczycie Tauron Ligi siatkarek PGE Grot Budowlani Łódź podejmą DevelopRes Rzeszów. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to hitowe starcie? Gdzie oglądać transmisję? Transmisja TV i stream online z meczu PGE Grot Budowlani Łódź – KS DevelopRes Rzeszów w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Mecz na szczycie Tauron Ligi zostanie rozegrany w Łodzi i będzie starciem dwóch niepokonanych dotąd drużyn. PGE Grot Budowlani Łódź są liderem tabeli – mają komplet punktów i tylko jeden stracony set. Z kolei ekipa z Podkarpacia ma na koncie dwa oczka mniej, bo dwukrotnie wygrała po tie-breaku. Warto przypomnieć, że obie drużyny wkrótce rozpoczną zmagania w nowej edycji Ligi Mistrzyń.

– Nie pokuszę się o to, żeby wyznaczyć faworyta, dlatego że zwyczajnie nie wiem kto nim może być. Obydwa zespoły grają bardzo równo. Dla jednego i drugiego będzie to taki sprawdzian formy. Dla Budowlanych będzie on trochę większy, ponieważ do tej pory mierzyli się z zespołami z drugiej części tabeli. DevelopRes miał już to starcie z Bielskiem, zakończone zresztą wygraną 3:2. Dziewczyny wyszły spod bardzo dużej gilotyny, początkowo przegrywając 0:2. Uważam, że to będzie bardzo fajne widowisko i liczę na dobry mecz – powiedziała była środkowa Gabriela Polańska, która z obiema drużynami zdobywała medale mistrzostw Polski.

W zespole z Łodzi Polańska grała przez pięć lat (2014–19), a następnie zmieniła barwy na DevelopRes (2019–22), w którym zakończyła karierę. Z podkarpacką drużyną zdobyła Puchar Polski i trzy wicemistrzostwa, a w Łodzi Puchar Polski i dwa wicemistrzostwa. Na koncie ma również pięć Superpucharów Polski, a w pierwszym swoim sezonie seniorskim (2007/08) zdobyła z Fakro Muszynianką mistrzostwo Polski.

Była siatkarka nie jest zaskoczona dobrą postawą Budowlanych, choć przed sezonem zdecydowanie więcej mówiło się o rzeszowskiej drużynie.

– Faktycznie nie robią wokół siebie zbyt dużego szumu medialnego. Uważam, że to jest dobre, bo sukces buduje się w ciszy, a dopiero na końcu może być głośno. Absolutnie nie jest dla mnie zaskoczeniem to, jak sobie radzą. Znam dobrze Jelenę Blagojevic i wiem co ona potrafi zrobić w zespole. Znam również Maćka Biernata, który jest bardzo dobrym trenerem i potrafi wyciągnąć potencjał z dziewczyn. Ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką, Mileną Sadurek, o tym kto będzie faworytem do złota i sporo właśnie było mówione o Budowlanych – stwierdziła Polańska, która w zespole z Rzeszowa grała z Jeleną Blagojevic. Serbska przyjmująca oprócz umiejętności siatkarskich zdaje się wnosić też dodatkowe wartości drużynom, w których gra.

– Ona oprócz tego, że nie schodzi absolutnie ze swego poziomu siatkarskiego, to jeszcze daje w zespole pewność siebie. To taki serbski charakter, zadziorny i pewny siebie. To się udziela też na boisku i w zespole. To jest też taki dodatkowy atut – stwierdziła Polańska.

W łódzki zespół bardzo dobrze wkomponowała się Alicja Grabka. Rozgrywająca pod koniec ubiegłego roku doznała kontuzji biodra. Wyeliminowała ją to z gry do końca minionego sezonu, podczas którego reprezentowała barwy zespołu z Kalisza.

– Gra bardzo dobrze, ale trzeba podkreślić, że Budowlani mają dwie bardzo dobre i różne rozgrywające. Obie wnoszą dużą jakość nawet przy zmianie. Uważam, że to jest duży handicap jeśli chodzi o trening, bo mają praktycznie dwie równe szóstki. Poziom treningu na pewno jest bardzo wysoki, co przekłada się na mecze. Nie od dziś wiadomo, że grasz tak, jak trenujesz. Uważam więc, że to jest bardzo duży atut tego zespołu – stwierdziła Polańska, która wskazała jeszcze jeden atut łódzkiej drużyny.

– Dużym atutem Budowlanych jest zespołowość i to, że każda dziewczyna wnosi coś bardzo dobrego do zespołu. Bronią się też takim systemem poukładanej gry. Do tego bardzo dobrze spisują się w obronie, przyjęciu jak i na siatce. To jest taki kompletny zespół – oceniła.

– DevelopRes ma na pewno bardzo mocne środkowe, myślę, że najmocniejsze w całej lidze. Każda z nich mogłaby z powodzeniem być tą podstawową środkową w którymkolwiek z innych zespołów. To drużyna z ogromną siłą rażenia i dużym potencjałem. Jestem bardzo ciekawa jak potoczy się ten mecz w Łodzi, zakładam jednak, że zakończy się tie-breakiem – dodała Gabriela Polańska.

Kiedy mecz PGE Grot Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów?

Hit Tauron Ligi zostanie rozegrany w czwartek 31 października o godzinie 17.30. Transmisja TV i stream online z meczu PGE Grot Budowlani Łódź – KS DevelopRes Rzeszów w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport, PAP