PGE Grot Budowlani Łódź to jeden z trzech polskich klubów, które w sezonie 2024/2025 wystąpią w Lidze Mistrzyń siatkarek. Kiedy mecze Budowlanych? Z kim łódzka drużyna zagra w CEV Champions League? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów PGE Grot Budowlani Łódź w LM siatkarek.

PGE Grot Budowlani Łódź w nowym sezonie Ligi Mistrzyń grać będzie w grupie D. Rywalami czwartej drużyny poprzedniego sezonu Tauron Ligi będą kluby: Fenerbahce Stambuł, Neptunes de Nantes VB oraz Vasas Obuda Budapest.

Zobacz także: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w Lidze Mistrzyń siatkarek 2024/2025. Rywalki, terminarz, kiedy mecze – daty i godziny

PGE Grot Budowlani Łódź to jedyny z polskich uczestników Ligi Mistrzyń, który do fazy grupowej musiał przebijać się przez kwalifikacje. Drużyna trenera Macieja Biernata rywalizowała w nich z OK Herceg Novi z Czarnogóry. Po wyjazdowej wygranej w trzech setach, wynik 3:0 powtórzyły również na własnym boisku.

Występy w fazie grupowej łodzianki rozpoczną w środę 6 listopada wyjazdowym meczem z Fenerbahce. W kolejnych seriach spotkań podejmą u siebie drużyny z Francji i Węgier. Rundę rewanżową rozpoczną wyjazdowym starciem z Nantes VB. Dwa ostatnie spotkania tej fazy rozegrają już w 2025 roku. Najpierw zmierzą się u siebie z tureckim gigantem, a 22 stycznia zagrają w Budapeszcie.

Siatkarki Budowlanych w rozgrywkach Ligi Mistrzyń grały w sezonach 2010/11 (faza grupowa), 2017/18 (faza grupowa), 2018/19 (faza grupowa), 2019/20 (faza grupowa), 2023/24 (faza grupowa i gra w Pucharze CEV zakończona na półfinale). Jak zaprezentują się w obecnym sezonie?

W Lidze Mistrzyń siatkarek w sezonie 2024/2025 rywalizować będzie 20 drużyn, podzielonych na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Wśród nich zagrają trzy polskie kluby – DevelopRes Rzeszów (grupa A), PGE Grot Budowlani Łódź (grupa D) oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (grupa E). Zwycięzcy grup wywalczą awans do ćwierćfinału. Zespoły z drugich miejsc oraz ekipa z najlepszym bilansem z trzecich, zagrają w rundzie play-off o awans do 1/4 finału.

Kiedy siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź grają w Lidze Mistrzyń?

2024-11-06: Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Grot Budowlani Łódź (środa, godzina 18:00)

2024-11-12: PGE Grot Budowlani Łódź – Neptunes de Nantes VB (wtorek, godzina 18:00)

2024-11-28: PGE Grot Budowlani Łódź – Vasas Óbuda Budapest (czwartek, godzina 18.00)

2024-12-11: Neptunes de Nantes VB – PGE Grot Budowlani Łódź (środa, godzina 20.30)

2025-01-07: PGE Grot Budowlani Łódź – Fenerbahce Medicana Stambuł (wtorek, godzina 18.00)

2025-01-22: Vasas Óbuda Budapest – PGE Grot Budowlani Łódź (środa, godzina 18.30).

PGE Grot Budowlani Łódź – skład na sezon 2024/2025:

rozgrywające: Alicja Grabka, Ewelina Wilińska

przyjmujące: Jelena Blagojevic (Serbia), Paulina Damaske, Karolina Drużkowska, Aleksandra Wenerska

atakujące: Terry Enweonwu (Włochy), Weronika Sobiczewska

środkowe: Małgorzata Lisiak, Sasa Planinsec (Słowenia), Kinga Różyńska, Dominika Sobolska-Tarasova

libero: Kornelia Drosdowska, Justyna Łysiak.

Trener: Maciej Biernat.