To się może wydarzyć! Reprezentant Polski na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona poszukuje golkipera, który przez najbliższe lata będzie strzegł bramki "Dumy Katalonii". Jak donoszą hiszpańskie media, jednym z kandydatów do tej roli jest Marcin Bułka. Władze lidera La Liga miały już poczynić pewne kroki zmierzające w kierunku pozyskania Polaka.

Takie wieści przekazał "Sport". Od początku sezonu 2023/2024 Bułka ma pewne miejsce w bramce OGC Nice. Poprzednie rozgrywki były bardzo udane dla 25-latka. W barwach zespołu z Lazurowego Wybrzeżu zachował 17 czystych kont w Ligue 1. Zaowocowało to zainteresowaniem ze strony czołowych europejskich klubów.

ZOBACZ TAKŻE: Ostry faul Cristiano Ronaldo! Bezpardonowy atak na nogi kolegi z kadry (WIDEO)

Latem tego roku Bułka nie zmienił klubu. Ostatecznie pozostał w Nicei, gdzie nadal umacnia swoją pozycję. Niewykluczone, że wkrótce jednak zdecyduje się na zmianę drużyny. Może o tym świadczyć fakt, iż według medialnych doniesień Polak przerwał negocjacje z "Les Aiglons" w sprawie nowego kontraktu. Jego obecna umowa wygaśnie wraz z końcem czerwca 2026 roku. Możliwe, że w przyszłorocznym letnim oknie transferowym Nice zdecyduje się sprzedać polskiego bramkarza.

Zainteresowanie Bułką wykazuje Barcelona. Przypomnijmy, że w trwającym sezonie w szeregach "Dumy Katalonii" doszło do niemałych roszad między słupkami. Poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena w bramce zastąpił Inaki Pena. W międzyczasie do klubu dołączył Wojciech Szczęsny. Polak wrócił ze sportowej emerytury, by wzmocnić rywalizację w słynnym klubie. Na razie 34-latek ciągle czeka na debiut w nowych barwach, gdyż aktualnie Pena spisuje się bardzo dobrze.

Wraz z końcem sezonie 2024/2025 dobiegnie końca przygoda Szczęsnego w Barcelonie. Nie wiadomo, w jakiej formie będzie wtedy wracający po urazie ter Stegen. Natomiast Pena w przeszłości miał duże wahania formy i jest wątpliwe, by "Blaugrana" zaufała mu na lata. Dlatego wszystko wskazuje na to, że Barcelona poszuka nowego golkipera. Zdaniem hiszpańskich mediów Bułka wydaje się dobrą opcją, gdyż jest relatywnie "tani i jakościowy".