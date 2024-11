Wspomnienie legend polskiego futbolu. "On nigdy nie gryzł się w język"

1 listopada to wyjątkowy dzień, w którym wspominamy bliskie nam osoby, które już odeszły. W piątkowym programie Polsat Sport Talk Bożydar Iwanow, Roman Kołtoń i Maciej Stolarczyk rozmawiali o ważnych ludziach polskiej piłki nożnej, którzy opuścili nas w ostatnich miesiącach.

Eksperci zaczęli wspomnienia od Oresta Lenczyka. Legendarny polski trener zmarł w wieku 81 lat w czerwcu 2024 roku.

- To była bardzo charyzmatyczna postać. Trener pomimo swoich doświadczeń zawsze był otwarty na różne nowinki - powiedział Maciej Stolarczyk.

- Trenował w czasach korupcji, którą się brzydził. Dokładnie diagnozował polski futbol. Korupcja to było zło. On miał pod górkę w wielu momentach. Działacze absolutnie mu nie ufali ze względu na jego nieobliczalność publiczną - on nigdy nie gryzł się w język, jeżeli chodzi o pewne kwestie, na przykład korupcję - przypomniał Roman Kołtoń.

W piątkowym programie porozmawiano także o Franciszku Smudzie. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski zmarł w wieku 76 lat w sierpniu 2024 roku.

- Franciszek Smuda też był człowiekiem z krwi i kości. Nie dało się go nie kochać. Nawet jeżeli miał z nami dziennikarzami problem, to mówił nam to prosto w twarz. Ta jego złość na dziennikarzy, którzy nie mieli takiego samego zdania jak on, mijała. To był niesamowicie ciepły i sympatyczny człowiek - stwierdził Bożydar Iwanow.

- O Franzu moglibyśmy rozmawiać kilka godzin. Każdy z nas ma pewnie sporo przemyśleń. Był charakterystyczną i niezwykłą postacią - ocenił Kołtoń.

Całość rozmowy w załączonych materiałach wideo.