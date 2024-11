Co za spotkanie podczas WTA Finals! "Dobrze cię widzieć, królowo"

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja WTA Finals odbywa się w Rijadzie. 32-latek jest aktualnie zawodnikiem Al-Hilal, a zatem klubu ze stolicy Arabii Saudyjskiej. To oznacza, że miał rzut beretem na korty, na których toczy się rywalizacja. Po tym jak Sabalenka opublikowała wspomniane zdjęcie, Neymar podał je dalej z dopiskiem "dobrze cię widzieć królowo".

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek w WTA Finals?

Do zmagań w Rijadzie Białorusinka przystąpiła z pozycji liderki rankingu WTA, którą oficjalnie została 21 października. W światowym zestawieniu wyprzedziła Igę Świątek. Przypomnijmy, że Polki nie oglądaliśmy na korcie od jej ostatniego meczu na US Open (6 września). Sabalenka udanie rozpoczęła zmagania w wieńczących sezon WTA Finals. W dwóch setach (6:3, 6;4) pokonała Qinwen Zheng. Rywalizacja potrwa do 9 listopada.

Z kolei Neymar niedawno wrócił na boisko po poważnej kontuzji. Uraz kolana wykluczył go z gry na ponad rok. Brazylijczyk rozegrał 13 minut 21 października w spotkaniu Ligi Mistrzów AFC z Al-Ain. Coraz częściej natomiast spekuluje się o jego przyszłości. Mówi się, że 32-latek może wrócić do Santosu, a zatem klubu, w którym zaczynał grę na najwyższym poziomie.