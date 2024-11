Piłkarze Lecha wrócili na zwycięską ścieżkę, a w sobotę znów zagrają pod Wawelem - na stadionie Cracovii zmierzą się z Puszczą Niepołomice. - Wygraliśmy niedawno w Krakowie, ale nie sądzę, że będzie to podobny mecz jak z Cracovią - mówił trener Niels Frederiksen. Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

Dwa tygodnie temu poznaniacy po dobrym spotkaniu pokonali na wyjeździe Cracovię 2:0. Przed tygodniem wygrali z Radomiakiem i umocnili się na pozycji lidera. W najbliższej kolejce "Kolejorz" wraca na stadion Cracovii, gdzie zagra z ostatnią w tabeli Puszczą.

"Każdy mecz jest inny i rządzi się swoimi prawami. Nie chcę porównywać tych zespołów, bo jednak styl Puszczy jest zupełnie odmienny od tego, co prezentuje Cracovia. Wiemy, że ciężko gra się przeciwko takim drużynom, ale my pojedziemy narzucić swoje warunki gry i wygrać to spotkanie" - zaznaczył Filip Jagiełło podczas briefingu prasowego.

Frederiksen uważa, że wcale nie będzie to łatwiejsza przeprawa niż z "Pasami".

"Spodziewamy się w Krakowie również trudnego meczu. Puszcza gra agresywnie, po odzyskaniu piłki, chce ją jak najszybciej dostarczyć do przodu. Wygraliśmy niedawno z Cracovią, ale nie sądzę, że będzie to podobny mecz. W każdym razie wiemy, że murawa tam jest bardzo dobra, lepsza na pewno od tej, na której gramy mecze u siebie. Na szczęście już zaczęła się wymiana" - zaznaczył duński szkoleniowiec.

